https://ria.ru/20240510/proverka-1945044946.html

Источник рассказал о проверке романа Сорокина "Наследие"

Источник рассказал о проверке романа Сорокина "Наследие" - РИА Новости, 10.05.2024

Источник рассказал о проверке романа Сорокина "Наследие"

Доследственную проверку начали из-за романа Владимира Сорокина "Наследие", в котором нашли описание сексуальных сцен с несовершеннолетними, рассказал РИА... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T04:10

2024-05-10T04:10

2024-05-10T04:10

россия

владимир сорокин

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Доследственную проверку начали из-за романа Владимира Сорокина "Наследие", в котором нашли описание сексуальных сцен с несовершеннолетними, рассказал РИА Новости информированный источник. В апреле в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ" сообщили, что издательство АСТ остановило продажи, включая электронные версии, произведений Владимира Сорокина "Наследие", Майкла Каннингема "Дом на краю света", Джеймса Болдуина "Комната Джованни". По данным издательской группы, данные произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством России - статьей 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). "В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240126/rozysk-1923753074.html

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россия, владимир сорокин, происшествия