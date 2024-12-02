https://ria.ru/20241202/rossija-1986822822.html

"Лента" объявила о покупке сети магазинов "Улыбка радуги"

"Лента" объявила о покупке сети магазинов "Улыбка радуги" - РИА Новости, 02.12.2024

"Лента" объявила о покупке сети магазинов "Улыбка радуги"

Розничная сеть "Лента" приобретает 100% акций АО "Торговый дом "Эра", владеющего магазинами "Улыбка радуги" - второй крупнейшей сетью в России в формате... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:24

2024-12-02T11:24

2024-12-02T11:29

экономика

россия

владимир сорокин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Розничная сеть "Лента" приобретает 100% акций АО "Торговый дом "Эра", владеющего магазинами "Улыбка радуги" - второй крупнейшей сетью в России в формате дрогери, сообщил ритейлер. Дрогери - это магазины шаговой доступности небольшой площади, где продаются непродовольственные товары, в основном для красоты, личной гигиены и ухода за домом. "МКПАО "Лента", одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет о приобретении 100% голосующих акций АО "Торговый дом "Эра" – компании, владеющей федеральной сетью магазинов в формате дрогери "Улыбка радуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что сделка реализована в рамках стратегии трансформации "Ленты" в мультиформатного игрока и позволит стать одним из лидеров в сегменте дрогери, а также закрепиться на растущем рынке парфюмерно-косметической продукции, размер которого по итогам года может превысить 1 триллион рублей. "Покупка "Улыбки радуги" – второй крупнейшей сети магазинов формата дрогери в стране – логичный шаг на пути трансформации "Ленты" в мультиформатного игрока. Данная сделка позволяет нам одномоментно закрепить позиции в сегменте косметики и бытовой химии, предоставляющем значительные возможности для усиления нашего присутствия на российском розничном рынке", - прокомментировал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин. Компания указывает, что бизнес "Улыбки радуги" продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда. Кроме того, сеть продолжит свою географическую экспансию, в частности укрепит позиции в московском регионе. Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство ООО "Лента" о согласовании сделки, которая будет профинансирована преимущественно за счет имеющихся собственных денежных средств в период до 30 июня 2025 года. Из сообщения "Ленты" следует, что по состоянию на 30 сентября 2024 года в России работало 1,535 тысячи магазинов "Улыбка радуги" общей торговой площадью 204 тысячи квадратных метров и три распределительных центра. Розничная выручка за девять месяцев 2024 года составила 29,6 миллиарда рублей, увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20240411/korm-1939285397.html

https://ria.ru/20240618/brend-1953796684.html

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экономика, россия, владимир сорокин