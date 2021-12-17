https://ria.ru/20211217/oksimiron-1764316847.html

Песков заявил, что не знаком с творчеством Оксимирона

Песков заявил, что не знаком с творчеством Оксимирона - РИА Новости, 17.12.2021

Песков заявил, что не знаком с творчеством Оксимирона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знаком с творчеством рэпера Оксимирона, слышал несколько песен Моргенштерна и считает, что "не дорос еще" до РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:37

2021-12-17T19:37

2021-12-17T19:37

общество

виктор пелевин

дмитрий песков

владимир сорокин

гражданская оборона

oxxxymiron (мирон федоров)

россия

культура

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знаком с творчеством рэпера Оксимирона, слышал несколько песен Моргенштерна и считает, что "не дорос еще" до книг Владимира Сорокина и Виктор Пелевина."Не понимаю, не дорос еще, мне надо еще чуть-чуть повзрослеть или я уже пропустил момент", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI, отвечая на вопрос, кого из писателей предпочитает - Сорокина или Пелевина.Когда речь зашла о музыке, между группами "Гражданская оборона" и "Сектор газа" Песков выбрал первую и признался, что не знает таких современных исполнителей, как Оксимирон и Слава КПСС."Не знаком с творчеством ни того, ни другого", - пояснил он.По словам Пескова, творчество другого российского исполнителя Алишера Моргенштерна он знает."Он мне не нравится, я слышал несколько его песен", - пояснил пресс-секретарь Путина.

https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/morgenshtern-1763133094.html

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общество, виктор пелевин, дмитрий песков, владимир сорокин, гражданская оборона, oxxxymiron (мирон федоров), россия, культура, гнойный (вячеслав машнов)