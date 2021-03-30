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Книга Марии Степановой вошла в лонг-лист международного Букера
Книга Марии Степановой вошла в лонг-лист международного Букера
Книга российской писательницы Марии Степановой "Память памяти" вошла в длинный список международной Букеровской премии, говорится в сообщении организаторов. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:32
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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости, Мария Табак. Книга российской писательницы Марии Степановой "Память памяти" вошла в длинный список международной Букеровской премии, говорится в сообщении организаторов.Ранее номинантами на соискание престижной литературной премии из русских писателей становились Владимир Сорокин и Людмила Улицкая.Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов.
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книги, новости культуры, мария степанова, владимир сорокин, людмила улицкая, великобритания

Книга Марии Степановой вошла в лонг-лист международного Букера

11:32 30.03.2021 (обновлено: 11:38 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения национальной литературной премии "Большая книга"
Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости, Мария Табак. Книга российской писательницы Марии Степановой "Память памяти" вошла в длинный список международной Букеровской премии, говорится в сообщении организаторов.
Ранее номинантами на соискание престижной литературной премии из русских писателей становились Владимир Сорокин и Людмила Улицкая.
Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов.
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КультураКнигиНовости культурыМария СтепановаВладимир СорокинЛюдмила УлицкаяВеликобритания
 
 
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