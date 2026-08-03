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Роман "Заводной апельсин" получит антинаркотическую маркировку в России - РИА Новости, 03.08.2026
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12:55 03.08.2026
Роман "Заводной апельсин" получит антинаркотическую маркировку в России

Роман "Заводной апельсин" будут маркировать в России по закону о наркотиках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман-антиутопию «Заводной апельсин» Энтони Берджесса будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков.
  • С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон, предусматривающие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Знаменитый роман-антиутопию "Заводной апельсин" Энтони Берджесса будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
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"Заводной апельсин" стал широко известен также благодаря культовой экранизации Стэнли Кубрика, снятой в 1971 году. Несмотря на то, что книга давно признана классикой мировой литературы и была написана в 1962 году, она подпадает под критерии антинаркотической маркировки в России.
Как ранее пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина, переводы классической литературы, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года, подпадают под действие закона. Роман "Заводной апельсин" в издательстве АСТ выпускается в переводе Владимира Бошняка, выполненным в 2011 году.
Более 150 наименований книг пополнили в понедельник перечень книг, подлежащих специальной маркировке, опубликованный на сайте Российского книжного союза (РКС). Также в маркировки теперь подлежит сборник трех произведений известного американского писателя XX века Джека Керуака "Одинокий странник. Тристесса. Сатори в Париже", а также книги современных авторов "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "СтихиРунета. Лирика" российской поэтессы Солы Моновой, "Доктор Гарин" Владимира Сорокина.
Минцифры России утвердило порядок маркировки книг, которой подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.
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