Краткий пересказ от РИА ИИ Роман-антиутопию «Заводной апельсин» Энтони Берджесса будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон, предусматривающие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Знаменитый роман-антиутопию "Заводной апельсин" Энтони Берджесса будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

"Заводной апельсин" стал широко известен также благодаря культовой экранизации Стэнли Кубрика , снятой в 1971 году. Несмотря на то, что книга давно признана классикой мировой литературы и была написана в 1962 году, она подпадает под критерии антинаркотической маркировки в России

Как ранее пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина, переводы классической литературы, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года, подпадают под действие закона. Роман "Заводной апельсин" в издательстве АСТ выпускается в переводе Владимира Бошняка, выполненным в 2011 году.

Более 150 наименований книг пополнили в понедельник перечень книг, подлежащих специальной маркировке, опубликованный на сайте Российского книжного союза (РКС). Также в маркировки теперь подлежит сборник трех произведений известного американского писателя XX века Джека Керуака "Одинокий странник. Тристесса. Сатори в Париже", а также книги современных авторов "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "СтихиРунета. Лирика" российской поэтессы Солы Моновой, "Доктор Гарин" Владимира Сорокина.