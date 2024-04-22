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Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг - РИА Новости, 22.04.2024
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17:31 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/knigi-1941575846.html
Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг
Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг - РИА Новости, 22.04.2024
Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг
Издательство АСТ остановило продажи ряда книг, в том числе романа "Наследие" Владимира Сорокина, из-за того, что они содержат информацию, запрещенную к... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:31
2024-04-22T17:31
россия
владимир сорокин
российский книжный союз
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Издательство АСТ остановило продажи ряда книг, в том числе романа "Наследие" Владимира Сорокина, из-за того, что они содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ". "Издательство АСТ официально заявляет об остановке продаж, включая электронные версии, следующих изданий: Владимир Сорокин "Наследие", Майкл Каннингем "Дом на краю света", Джеймс Болдуин "Комната Джованни", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что книги были направлены на экспертизу экспертного центра при Российском книжном союзе. "Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи", - заключили в АСТ.
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россия, владимир сорокин, российский книжный союз, общество
Россия, Владимир Сорокин, Российский Книжный Союз, Общество
Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг

Издательство АСТ после экспертизы остановило продажи "Наследия" Сорокина

© Fotolia / xyКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Fotolia / xy
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Издательство АСТ остановило продажи ряда книг, в том числе романа "Наследие" Владимира Сорокина, из-за того, что они содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Издательство АСТ официально заявляет об остановке продаж, включая электронные версии, следующих изданий: Владимир Сорокин "Наследие", Майкл Каннингем "Дом на краю света", Джеймс Болдуин "Комната Джованни", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что книги были направлены на экспертизу экспертного центра при Российском книжном союзе.
"Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи", - заключили в АСТ.
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21 февраля, 09:45
 
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