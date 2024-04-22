https://ria.ru/20240422/knigi-1941575846.html

Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг

Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг - РИА Новости, 22.04.2024

Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг

Издательство АСТ остановило продажи ряда книг, в том числе романа "Наследие" Владимира Сорокина, из-за того, что они содержат информацию, запрещенную к... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:31

2024-04-22T17:31

2024-04-22T17:31

россия

владимир сорокин

российский книжный союз

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Издательство АСТ остановило продажи ряда книг, в том числе романа "Наследие" Владимира Сорокина, из-за того, что они содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ". "Издательство АСТ официально заявляет об остановке продаж, включая электронные версии, следующих изданий: Владимир Сорокин "Наследие", Майкл Каннингем "Дом на краю света", Джеймс Болдуин "Комната Джованни", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что книги были направлены на экспертизу экспертного центра при Российском книжном союзе. "Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи", - заключили в АСТ.

https://ria.ru/20240221/akit-1928650516.html

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россия, владимир сорокин, российский книжный союз, общество