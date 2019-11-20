"Триумф Времени и Бесчувствия" Генделя исполнят в Московской консерватории

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ораторию "Триумф Времени и Бесчувствия" ( "Il trionfo del Tempo e del Disinganno" ) Георга Фридриха Генделя можно будет услышать в Московской консерватории 25 ноября, сообщается в пресс-релизе организатора концерта.

Вместе с дирижером Филиппом Чижевским и его ансамблем Questa Musica на сцену выйдут солисты: испанский тенор Хуан Санчо и контратеноры Филипп Матман (Германия), Антонио Джованнини (Италия) и Василий Хорошев (Россия).

Режиссером сценической премьеры "Триумфа Времени и Бесчувствия" выступил Константин Богомолов, либретто подготовил Владимир Сорокин, а костюмы создал Александр Терехов. Постановка стала лауреатом Международной профессиональной музыкальной премии Bravo, а также получила две "Золотые Маски" в номинациях "лучшая работа дирижера в опере" (Филипп Чижевский) и "лучшая мужская роль в опере" (Винс И).