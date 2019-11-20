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РИА Новости

"Триумф Времени и Бесчувствия" Генделя исполнят в Московской консерватории

19:05 20.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДирижер Филипп Чижевский и режиссер Константин Богомолов
Дирижер Филипп Чижевский и режиссер Константин Богомолов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дирижер Филипп Чижевский и режиссер Константин Богомолов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ораторию "Триумф Времени и Бесчувствия" ( "Il trionfo del Tempo e del Disinganno" ) Георга Фридриха Генделя можно будет услышать в Московской консерватории 25 ноября, сообщается в пресс-релизе организатора концерта.
Вместе с дирижером Филиппом Чижевским и его ансамблем Questa Musica на сцену выйдут солисты: испанский тенор Хуан Санчо и контратеноры Филипп Матман (Германия), Антонио Джованнини (Италия) и Василий Хорошев (Россия).
Режиссером сценической премьеры "Триумфа Времени и Бесчувствия" выступил Константин Богомолов, либретто подготовил Владимир Сорокин, а костюмы создал Александр Терехов. Постановка стала лауреатом Международной профессиональной музыкальной премии Bravo, а также получила две "Золотые Маски" в номинациях "лучшая работа дирижера в опере" (Филипп Чижевский) и "лучшая мужская роль в опере" (Винс И).
Организатор концерта: международное концертное агентство "Moscow Nights" ("Подмосковные вечера".
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