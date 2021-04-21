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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/buker-1729217478.html
Эксперт оценила шансы Марии Степановой получить международный Букер
Эксперт оценила шансы Марии Степановой получить международный Букер
Мария Степанова, чей роман "Памяти памяти" вошел в длинный список международной Букеровской премии, имеет хорошие шансы на победу, признание романа за рубежом... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:58
2021-04-21T11:58
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литрес
владимир сорокин
людмила улицкая
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мария Степанова, чей роман "Памяти памяти" вошел в длинный список международной Букеровской премии, имеет хорошие шансы на победу, признание романа за рубежом подтверждает важность разговора о прошлом, которое перестало быть "чем-то сакральным", заявила РИА Новости главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева.Ранее организаторы Букеровской премии сообщили, что книга Степановой "Памяти памяти" вошла в длинный список номинантов. Короткий список будет объявлен 22 апреля, победителя назовут 2 июня в ходе виртуальной церемонии из Ковентри, провозглашенного Городом культуры-2021 в Британии."Памяти памяти" Марии Степановой — знаковая книга для современного литературного процесса. Это больше, чем просто восстановление частной семейной истории на фоне событий XX века. "Прошлое внезапно оказалось территорией, на которой разворачиваются войны сегодняшнего дня", — как очень точно сформулировала Степанова в одном из интервью. Мы действительно становимся свидетелями этих войн — прошлое перестало быть чем-то сакральным, неприкосновенным. Мы раз за разом обращаемся к нему, чтобы понять себя и мир, в котором мы все сегодня живем, и тема эта востребована сегодня у читателей в разных странах", - сказала РИА Новости Писарева.Как ранее сообщила РИА Новости главный редактор "ЛитРес: Издательства" Ася Гасымова, интерес к книгам Марии Степановой после попадания автора в длинный список международной Букеровской премии возрос примерно в пять раз, если судить по статистике продаж.Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов. В прежние годы номинантами на соискание престижной литературной премии из русских писателей становились Владимир Сорокин и Людмила Улицкая.
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книги, новости культуры, мария степанова, литрес, владимир сорокин, людмила улицкая

Эксперт оценила шансы Марии Степановой получить международный Букер

11:58 21.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Поэт, публицист, журналист Мария Степанова, получившая первое место за книгу "Памяти памяти", на церемонии вручения Национальной литературной премии "Большая книга".
 Поэт, публицист, журналист Мария Степанова, получившая первое место за книгу Памяти памяти, на церемонии вручения Национальной литературной премии Большая книга. - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мария Степанова, чей роман "Памяти памяти" вошел в длинный список международной Букеровской премии, имеет хорошие шансы на победу, признание романа за рубежом подтверждает важность разговора о прошлом, которое перестало быть "чем-то сакральным", заявила РИА Новости главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева.
Ранее организаторы Букеровской премии сообщили, что книга Степановой "Памяти памяти" вошла в длинный список номинантов. Короткий список будет объявлен 22 апреля, победителя назовут 2 июня в ходе виртуальной церемонии из Ковентри, провозглашенного Городом культуры-2021 в Британии.
"Памяти памяти" Марии Степановой — знаковая книга для современного литературного процесса. Это больше, чем просто восстановление частной семейной истории на фоне событий XX века. "Прошлое внезапно оказалось территорией, на которой разворачиваются войны сегодняшнего дня", — как очень точно сформулировала Степанова в одном из интервью. Мы действительно становимся свидетелями этих войн — прошлое перестало быть чем-то сакральным, неприкосновенным. Мы раз за разом обращаемся к нему, чтобы понять себя и мир, в котором мы все сегодня живем, и тема эта востребована сегодня у читателей в разных странах", - сказала РИА Новости Писарева.
Эксперт добавила, что "Памяти памяти" получила признание за рубежом, что подтверждает важность заданной автором темы. "Я уверена, что у Степановой хорошие шансы на победу", - заключила Писарева.
Как ранее сообщила РИА Новости главный редактор "ЛитРес: Издательства" Ася Гасымова, интерес к книгам Марии Степановой после попадания автора в длинный список международной Букеровской премии возрос примерно в пять раз, если судить по статистике продаж.
Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов. В прежние годы номинантами на соискание престижной литературной премии из русских писателей становились Владимир Сорокин и Людмила Улицкая.
Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 17:43Культура
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КультураКнигиНовости культурыМария СтепановаЛитРесВладимир СорокинЛюдмила Улицкая
 
 
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