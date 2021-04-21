https://ria.ru/20210421/buker-1729217478.html

Эксперт оценила шансы Марии Степановой получить международный Букер

Эксперт оценила шансы Марии Степановой получить международный Букер

Мария Степанова, чей роман "Памяти памяти" вошел в длинный список международной Букеровской премии, имеет хорошие шансы на победу, признание романа за рубежом... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:58

2021-04-21T11:58

2021-04-21T11:58

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мария степанова

литрес

владимир сорокин

людмила улицкая

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мария Степанова, чей роман "Памяти памяти" вошел в длинный список международной Букеровской премии, имеет хорошие шансы на победу, признание романа за рубежом подтверждает важность разговора о прошлом, которое перестало быть "чем-то сакральным", заявила РИА Новости главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева.Ранее организаторы Букеровской премии сообщили, что книга Степановой "Памяти памяти" вошла в длинный список номинантов. Короткий список будет объявлен 22 апреля, победителя назовут 2 июня в ходе виртуальной церемонии из Ковентри, провозглашенного Городом культуры-2021 в Британии."Памяти памяти" Марии Степановой — знаковая книга для современного литературного процесса. Это больше, чем просто восстановление частной семейной истории на фоне событий XX века. "Прошлое внезапно оказалось территорией, на которой разворачиваются войны сегодняшнего дня", — как очень точно сформулировала Степанова в одном из интервью. Мы действительно становимся свидетелями этих войн — прошлое перестало быть чем-то сакральным, неприкосновенным. Мы раз за разом обращаемся к нему, чтобы понять себя и мир, в котором мы все сегодня живем, и тема эта востребована сегодня у читателей в разных странах", - сказала РИА Новости Писарева.Как ранее сообщила РИА Новости главный редактор "ЛитРес: Издательства" Ася Гасымова, интерес к книгам Марии Степановой после попадания автора в длинный список международной Букеровской премии возрос примерно в пять раз, если судить по статистике продаж.Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов. В прежние годы номинантами на соискание престижной литературной премии из русских писателей становились Владимир Сорокин и Людмила Улицкая.

https://ria.ru/20210420/premiya-1729124274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, мария степанова, литрес, владимир сорокин, людмила улицкая