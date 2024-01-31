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Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину - РИА Новости, 31.01.2024
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11:58 31.01.2024 (обновлено: 16:08 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html
Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину
Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину - РИА Новости, 31.01.2024
Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину
Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила что гонорары от продажи ее книг идут... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:58
2024-01-31T16:08
украина
россия
вильнюс
владимир кузнецов (вован)
людмила улицкая
алексей столяров (лексус)
политика
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила что гонорары от продажи ее книг идут на Украину. Видео разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.&quot;Мои гонорары идут на Украину&quot;, — сказала она Вовану и Лексусу, выдавшему себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.Улицкая также заявила, что конфликт на Украине поможет Киеву отделиться от "Московской Руси", а также "найти свое место в европейском обществе".На вопрос о терактах, которые организовывают спецслужбы Украины на территории России, таких как убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина, писательница ответила, что у украинцев "есть право" их организовывать.Ранее СМИ сообщали, что писатели Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая продали на аукционе в Вильнюсе свежеизданную книгу "Словоново" со своими автографами, собрав порядка пяти миллионов рублей, которые пошли на нужды украинских подразделений. При этом все они еще не были признаны иноагентами, а результаты их творчества продаются в российских магазинах.
https://ria.ru/20240131/raketa-1924523979.html
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украина, россия, вильнюс, владимир кузнецов (вован), людмила улицкая, алексей столяров (лексус), политика
Украина, Россия, Вильнюс, Владимир Кузнецов (Вован), Людмила Улицкая, Алексей Столяров (Лексус), Политика
Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину

Улицкая заявила, что гонорары от продажи ее книг идут на Украину

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПисательница Людмила Улицкая
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Писательница Людмила Улицкая. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила что гонорары от продажи ее книг идут на Украину. Видео разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.
«

"Мои гонорары идут на Украину", — сказала она Вовану и Лексусу, выдавшему себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Улицкая также заявила, что конфликт на Украине поможет Киеву отделиться от "Московской Руси", а также "найти свое место в европейском обществе".
На вопрос о терактах, которые организовывают спецслужбы Украины на территории России, таких как убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина, писательница ответила, что у украинцев "есть право" их организовывать.
Ранее СМИ сообщали, что писатели Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая продали на аукционе в Вильнюсе свежеизданную книгу "Словоново" со своими автографами, собрав порядка пяти миллионов рублей, которые пошли на нужды украинских подразделений. При этом все они еще не были признаны иноагентами, а результаты их творчества продаются в российских магазинах.
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УкраинаРоссияВильнюсВладимир Кузнецов (Вован)Людмила УлицкаяАлексей Столяров (Лексус)Политика
 
 
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