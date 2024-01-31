https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html

Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину

Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину - РИА Новости, 31.01.2024

Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину

Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила что гонорары от продажи ее книг идут... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:58

2024-01-31T11:58

2024-01-31T16:08

украина

россия

вильнюс

владимир кузнецов (вован)

людмила улицкая

алексей столяров (лексус)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99369/50/993695000_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_81f1da05dbd365c6faeaab5179fd2c57.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила что гонорары от продажи ее книг идут на Украину. Видео разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале."Мои гонорары идут на Украину", — сказала она Вовану и Лексусу, выдавшему себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.Улицкая также заявила, что конфликт на Украине поможет Киеву отделиться от "Московской Руси", а также "найти свое место в европейском обществе".На вопрос о терактах, которые организовывают спецслужбы Украины на территории России, таких как убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина, писательница ответила, что у украинцев "есть право" их организовывать.Ранее СМИ сообщали, что писатели Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая продали на аукционе в Вильнюсе свежеизданную книгу "Словоново" со своими автографами, собрав порядка пяти миллионов рублей, которые пошли на нужды украинских подразделений. При этом все они еще не были признаны иноагентами, а результаты их творчества продаются в российских магазинах.

https://ria.ru/20240131/raketa-1924523979.html

https://ria.ru/20240131/general-1924512876.html

украина

россия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, вильнюс, владимир кузнецов (вован), людмила улицкая, алексей столяров (лексус), политика