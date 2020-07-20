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Биография Давида Тухманова
Композитор Давид Федорович Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Музыкой начал заниматься в раннем детстве под руководством матери – музыканта и... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T01:01
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справки

Биография Давида Тухманова

01:01 20.07.2020
14
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомпозитор Давид Тухманов. Архивное фото
Композитор Давид Тухманов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Композитор Давид Федорович Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Музыкой начал заниматься в раннем детстве под руководством матери – музыканта и композитора. Первое самостоятельное музыкальное произведение Давид Тухманов создал в четырехлетнем возрасте.
В 1958 году Тухманов окончил музыкальную школу-десятилетку при институте имени Гнесиных и поступил на композиторское отделение музыкально-педагогического института (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных, где учился в классе педагога, композитора Фабия Витачека. Дипломной работой Давида Тухманова была оратория для хора, оркестра и солистов "За далью даль" по фрагментам поэмы Александра Твардовского, а также цикл баллад и романсов на стихи Генриха Гейне в переводе русских поэтов. Первым исполнителем этих романсов был Александр Градский.
В 1963 году по окончании института Тухманов был призван в армию, служил в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа, где руководил оркестром.
С 1960-х годов Тухманов работает в жанре песни. В 1963 году он сочинил свой первый шлягер "Последняя электричка", затем появились ставшие популярными песни "Я люблю тебя, Россия", "Как прекрасен этот мир", "Гуцулочка" и др.
В 1970-е годы композитор создал песни "Вечная весна", "Наши любимые", "Восточная песня", "Белый танец", "Притяжение Земли", "Соловьиная роща", "Родина моя", "Эти глаза напротив", "Мой адрес – Советский Союз", "Ненаглядная сторона" и множество других. Песни Тухманова исполняли Валерий Ободзинский, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Александр Барыкин.
В 1973 году был выпущен первый авторский альбом композитора "Как прекрасен этот мир". В 1975 году вышел его второй альбом "По волне моей памяти", написанный на стихи классических поэтов, где в полной мере была осуществлена идея альбома-сюиты с применением новых музыкальных средств.
В 1977 году Давиду Тухманову была присуждена Премия Ленинского комсомола за песню "День Победы" и цикл "Военные песни" на слова поэта Владимира Харитонова.
В 1980-е годы Тухманов написал песни "Дадим шар земной детям", "Олимпиада - 80", "Аист на крыше", "Чистые пруды", "Напрасные слова". Он работал с известными советскими исполнителями Иосифом Кобзоном, Софией Ротару, Людмилой Сенчиной, Яаком Йоалой, Сергеем Захаровым, а также с ансамблями "Веселые ребята" и "Самоцветы".
В конце 1980-х композитор руководил группой "Электроклуб", в состав которой входили Ирина Аллегрова, Игорь Тальков, Виктор Салтыков.
В 1989 году в содружестве с известным детским поэтом Юрием Энтиным им был написан мюзикл "Багдадский вор", премьера которого состоялась в 1990 году в московском театре "Сатирикон" и одновременно в Свердловском театре музыкальной комедии.
В 1991-1997 годах композитор жил в Германии. С 1995 года Тухманов работал над детскими музыкальными проектами, создавая репертуар для детских ансамблей, хоров и театральных шоу. Вместе с Юрием Энтиным им были написаны песенные циклы "Золотая горка", "О многих шестиногих", "Бяки-Буки", "Ужастик-Парк", "Гоголь-Моголь-Дискотека", "Игра в классики".
В 2000-х годах Тухманов написал музыку к спектаклям "Мадлен, спокойно!" (2001) специально для Людмилы Гурченко, "Слишком женатый таксист" (2003) Театра сатиры.
В 2002 году для празднования Дня славянской культуры и письменности в Новосибирске композитор создал ораторию "Легенда о Ермаке" для большого хора, солистов и оркестра.
В области камерной музыки композитором созданы циклы баллад и романсов: "Квадратные окошки" на стихи Иннокентия Анненского, "Сон Себастиана" на стихи австрийского поэта Георга Тракля, поэма для скрипки и оркестра "Святая ночь".
В конце 2005 года закончил работу над оперой "Царица" о Екатерине II, премьера которой состоялась в 2009 году на сцене Александринского театра (Санкт-Петербург).
В 2010 году оперу поставил московский театр "Геликон-опера".
В 2008 году создал цикл на стихи Александра Пушкина, который был исполнен Олегом Митяевым, Мариной Есипенко, а также молодым певцом Витольдом Петровским.
Давид Тухманов написал музыку к таким кинофильмам, как "Эта веселая планета" (1973), "Журавль в небе…" (1977), "Инопланетянка" (1984), сериалу "Следствие ведут Знатоки" (1985-1989), "Куколка" (1988), "Сочинение ко Дню Победы" (1998), сериалам "Русские амазонки" (2002) и "Огнеборцы" (2003) и др.
Творчество композитора было отмечено различными наградами. В 2000 году ему было присвоено звание Народный артист РФ.
Тухманов был удостоен премий Московского комсомола (1972) и Ленинского комсомола (1977). Он является лауреатом Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года.
Композитор награжден советским орденом Дружбы Народов (1980), российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010).
В 2020 году ему была присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год.
Давид Тухманов женат третьим браком. У него есть дочь от первого брака.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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