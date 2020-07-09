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Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Иванович Фургал родился 12 февраля 1970 года в поселке Поярково Михайловского района Амурской области. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:57
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
справки
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, справки

Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала

03:57 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Иванович Фургал родился 12 февраля 1970 года в поселке Поярково Михайловского района Амурской области.
В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт (ныне Амурская государственная медицинская академия) по специальности "лечебное дело". В 2010 году получил диплом магистра экономики в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.
В 1992-1999 годы работал в Поярковской центральной районной больнице на должностях врача-терапевта и врача-невролога.
С 1999 по 2005 год занимался предпринимательской деятельностью.
В 2005 году был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края, фракция ЛДПР.
С 2005 по 2011 год был координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР.
В 2005 году стал начальником дальневосточного филиала Государственной экспертизы проектов МЧС РФ.
С 2007 года – депутат Государственной Думы РФ пятого, шестого и седьмого созывов, фракция ЛДПР.
В 2013 году Сергей Фургал баллотировался на должность губернатора Хабаровского края, на выборах занял второе место, набрав 19,14% голосов избирателей.
9 сентября 2018 года он вновь принял участие в выборах губернатора Хабаровского края, по итогам голосования набрал 35,81% голосов избирателей и вышел во второй тур.
23 сентября 2018 года во втором туре выборов главы региона Фургал одержал победу, набрав почти 70% голосов. Вступил в должность 28 сентября 2018 года.
9 июля 2020 года стало известно, что в отношении Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Как сообщает СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи уточняют, что по делу Фургала уже задержаны и арестованы 4 активных участников преступной группы, им предъявлены обвинения.
Сергей Фургал женат, у него трое детей.
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