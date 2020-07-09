Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Сергей Иванович Фургал родился 12 февраля 1970 года в поселке Поярково Михайловского района Амурской области.

В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт (ныне Амурская государственная медицинская академия) по специальности "лечебное дело". В 2010 году получил диплом магистра экономики в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

В 1992-1999 годы работал в Поярковской центральной районной больнице на должностях врача-терапевта и врача-невролога.

С 1999 по 2005 год занимался предпринимательской деятельностью.

В 2005 году был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края, фракция ЛДПР.

С 2005 по 2011 год был координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР.

В 2005 году стал начальником дальневосточного филиала Государственной экспертизы проектов МЧС РФ.

С 2007 года – депутат Государственной Думы РФ пятого, шестого и седьмого созывов, фракция ЛДПР.

В 2013 году Сергей Фургал баллотировался на должность губернатора Хабаровского края, на выборах занял второе место, набрав 19,14% голосов избирателей.

9 сентября 2018 года он вновь принял участие в выборах губернатора Хабаровского края, по итогам голосования набрал 35,81% голосов избирателей и вышел во второй тур.

23 сентября 2018 года во втором туре выборов главы региона Фургал одержал победу , набрав почти 70% голосов. Вступил в должность 28 сентября 2018 года.

9 июля 2020 года стало известно, что в отношении Фургала возбуждено уголовное дело . По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Как сообщает СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи уточняют, что по делу Фургала уже задержаны и арестованы 4 активных участников преступной группы, им предъявлены обвинения.