Суд оставил под арестом имущество Фургала

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы сохранил арест, наложенный на имущество и активы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе на охотничьи ружья, автомобили и доли в компаниях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.