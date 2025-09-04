https://ria.ru/20250904/furgal-2039542173.html
Фургал не может найти свои арестованные автомобили
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный за убийства, не может найти два своих автомобиля, которые были переданы на ответственное хранение по уголовному делу, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, его машины Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 в рамках уголовного дела были переданы на ответственное хранение, для этого следствие заключило госконтракт с индивидуальным предпринимателем, который поставил их на стоянку.
Однако в ходе судебного разбирательства, связанного с оплатой этой стоянки, защита заявила, что не располагает сведениями о местоположении машин.
"Судьба двух автомобилей, переданных на ответственное хранение, не известна", — сказано в документах.
Однако суд не внял этим утверждениям: "Доводы о том, что в настоящее время имущество утрачено, не имеют законного подтверждения и не влияют на размер взысканной суммы".