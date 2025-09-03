Рейтинг@Mail.ru
Вдова убитого по указанию Фургала потребовала компенсацию
11:01 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kompensatsiya-2039307811.html
Вдова убитого по указанию Фургала потребовала компенсацию
Вдова убитого по указанию Фургала потребовала компенсацию - РИА Новости, 03.09.2025
Вдова убитого по указанию Фургала потребовала компенсацию
Вдова бизнесмена Олега Булатова, убитого по указанию бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, потребовала от него компенсацию в размере 150... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:01:00+03:00
2025-09-03T11:01:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вдова бизнесмена Олега Булатова, убитого по указанию бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, потребовала от него компенсацию в размере 150 миллионов рублей, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Как ранее сообщал Следственный комитет, на фоне длительного конфликта и судебного разбирательства с бизнесменом Евгением Зорей из-за железобетонного завода Фургал организовал его убийство. Следующей жертвой стал его компаньон Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству. После его устранения Фургал также завладел его долей в общем бизнесе - компании, которая занималась скупкой и перепродажей металлолома. После вступления приговора в отношении Фургала в силу вдова Булатова подала к нему и соучастникам иск о компенсации морального вреда в размере 150 миллионов рублей, ссылаясь на нравственные страдания, причиненные убийством супруга. Суд рассмотрит иск в октябре. Между тем дочь убитого также потребовала компенсации, присоединившись к иску как третье лицо. Однако суд по жалобе Фургала посчитал такой процессуальных ход незаконным, указав при этом, что она вправе подать самостоятельный иск. Ранее суд уже обязал Фургала выплатить вдове Зори 2 миллиона рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы на похороны. По делу Фургала его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Зори и Булатова.
Сергей Фургал
© РИА Новости / Алексей Куденко
Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вдова бизнесмена Олега Булатова, убитого по указанию бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, потребовала от него компенсацию в размере 150 миллионов рублей, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Как ранее сообщал Следственный комитет, на фоне длительного конфликта и судебного разбирательства с бизнесменом Евгением Зорей из-за железобетонного завода Фургал организовал его убийство. Следующей жертвой стал его компаньон Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству. После его устранения Фургал также завладел его долей в общем бизнесе - компании, которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.
После вступления приговора в отношении Фургала в силу вдова Булатова подала к нему и соучастникам иск о компенсации морального вреда в размере 150 миллионов рублей, ссылаясь на нравственные страдания, причиненные убийством супруга. Суд рассмотрит иск в октябре.
Между тем дочь убитого также потребовала компенсации, присоединившись к иску как третье лицо. Однако суд по жалобе Фургала посчитал такой процессуальных ход незаконным, указав при этом, что она вправе подать самостоятельный иск.
Ранее суд уже обязал Фургала выплатить вдове Зори 2 миллиона рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы на похороны.
По делу Фургала его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Зори и Булатова.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Суд обязал Фургала заплатить вдове убитого бизнесмена два миллиона рублей
