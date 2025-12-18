Рейтинг@Mail.ru
Защита подала жалобу на 25-летний приговор Фургалу - РИА Новости, 18.12.2025
02:33 18.12.2025 (обновлено: 11:21 18.12.2025)
Защита подала жалобу на 25-летний приговор Фургалу
Защита подала жалобу на 25-летний приговор Фургалу - РИА Новости, 18.12.2025
Защита подала жалобу на 25-летний приговор Фургалу
Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подала апелляционную жалобу на его 25-летний приговор, сообщила РИА Новости адвокат осужденного Дарья... РИА Новости, 18.12.2025
происшествия, хабаровский край, москва, московская область (подмосковье), сергей фургал, дмитрий голованов, госдума рф
Происшествия, Хабаровский край, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Фургал, Дмитрий Голованов, Госдума РФ
Защита подала жалобу на 25-летний приговор Фургалу

РИА Новости: адвокат Фургала подала жалобу на его 25-летний приговор

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подала апелляционную жалобу на его 25-летний приговор, сообщила РИА Новости адвокат осужденного Дарья Грибанова.
"Подали апелляционную жалобу, в которой просим приговор Бабушкинского районного суда города Москвы отменить, вынести оправдательный приговор", — рассказала собеседница агентства.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Суд оставил под арестом имущество Фургала
3 декабря, 14:35
Бабушкинский суд столицы в начале декабря приговорил Фургала по так называемому экономическому делу к 23 годам колонии, по совокупности с первым приговором ему назначено 25 лет колонии строгого режима. Еще восемь фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет. Лишь Дмитрий Голованов отделался условным сроком — он единственный, кому не вменялась причастность к организованному преступному сообществу.
На скамье подсудимых — в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти 15 эпизодов. Никто из фигурантов не признал себя виновным.
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-губернатора Фургала приговорили к 23 годам по второму делу
3 декабря, 12:20
 
ПроисшествияХабаровский крайМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей ФургалДмитрий ГоловановГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
