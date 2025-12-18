Защита подала жалобу на 25-летний приговор Фургалу

На скамье подсудимых — в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти 15 эпизодов. Никто из фигурантов не признал себя виновным.