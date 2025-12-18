Защита подала жалобу на 25-летний приговор Фургалу

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подала апелляционную жалобу на его 25-летний приговор, сообщила РИА Новости адвокат осужденного Дарья Грибанова.
"Подали апелляционную жалобу, в которой просим приговор Бабушкинского районного суда города Москвы отменить, вынести оправдательный приговор", — рассказала собеседница агентства.
Бабушкинский суд столицы в начале декабря приговорил Фургала по так называемому экономическому делу к 23 годам колонии, по совокупности с первым приговором ему назначено 25 лет колонии строгого режима. Еще восемь фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет. Лишь Дмитрий Голованов отделался условным сроком — он единственный, кому не вменялась причастность к организованному преступному сообществу.
На скамье подсудимых — в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти 15 эпизодов. Никто из фигурантов не признал себя виновным.
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.
