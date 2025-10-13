Рейтинг@Mail.ru
Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу Фургала - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/prokuror-2048025876.html
Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу Фургала
Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу Фургала - РИА Новости, 13.10.2025
Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу Фургала
Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении и создании организованного преступного... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:01:00+03:00
2025-10-13T18:01:00+03:00
происшествия
хабаровский край
московская область (подмосковье)
москва
сергей фургал
мсп банк
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683845_0:53:2882:1674_1920x0_80_0_0_78ad2f415fde739d0a96bfbc2698f7a4.jpg
https://ria.ru/20250218/furgal-1999954595.html
https://ria.ru/20251010/sud-2047502755.html
хабаровский край
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683845_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_dd7a853bfd52c0fa58c226977111b498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), москва, сергей фургал, мсп банк, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Фургал, МСП Банк, Генеральная прокуратура РФ
Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу Фургала

Приговор по второму делу. Что попросит прокурор для Фургала

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении и создании организованного преступного сообщества, сообщила РИА Новости его адвокат Дарья Грибанова.
«
"Пятнадцатого октября начнутся прения сторон", - сказала она. На данной стадии процесса стороны обвинения и защиты высказывают свое мнение о предстоящем приговоре. В частности, прокурор называет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу
18 февраля, 02:47
Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты, а подсудимые выступят с последним словом. После этого суд удалится для постановления приговора, предварительно назвав дату его оглашения.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиарда рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008-2019 года в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей
10 октября, 13:13
 
ПроисшествияХабаровский крайМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей ФургалМСП БанкГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала