Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу Фургала

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прокурор 15 октября попросит наказание по второму делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении и создании организованного преступного сообщества, сообщила РИА Новости его адвокат Дарья Грибанова.
"Пятнадцатого октября начнутся прения сторон", - сказала она. На данной стадии процесса стороны обвинения и защиты высказывают свое мнение о предстоящем приговоре. В частности, прокурор называет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты, а подсудимые выступят с последним словом. После этого суд удалится для постановления приговора, предварительно назвав дату его оглашения.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиарда рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008-2019 года в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.
