Суд отклонил жалобы на взыскание с Фургала 8,5 миллиардов рублей
Суд не удовлетворил жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 млрд руб
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Хабаровский краевой суд не удовлетворил жалобы на взыскание с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее, в конце апреля, РИА Новости сообщало, что в судебных материалах, имеющихся в распоряжении агентства значилось, что суд в Хабаровске рассмотрит жалобы на взыскание более 8,5 миллиарда рублей. В документах также указано, что Индустриальный районный суд Хабаровска в середине декабря 2024 года по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскал 8 миллиардов 596 миллионов рублей с Фургала и ряда компаний. Как было установлено надзорным органом, фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на государственной службе. Он, фактически владея целым рядом фирм, нарушал законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков под руководством Фургала стало получение обществами дохода за период с 2008-2019 годов в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов, равно как и скрыл имеющиеся между ним и обществами-ответчиками имущественные отношения и обязательства, что позволило ему совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью. Это - недопустимая форма сращивания бизнеса и власти, говорилось в иске.
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Судебное заседание было назначено во вторник, 6 мая, на 14.00 (7.00 мск), затем перенесено на 16.00 (9.00 мск). Длилось оно три часа. Фургал участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО Лефортово в Москве. Выглядел бодро, говорил чётко, был в очках (для улучшения зрения). "Решение Индустриального районного суда Хабаровска... оставить без изменения. Апелляционные жалобы... оставить без удовлетворения", - сообщила судья Ирина Овсянникова.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
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