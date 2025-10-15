Прокурор запросил до 22 лет для фигурантов "экономического дела" Фургала

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Прокурор запросил наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 22 лет фигурантам "экономического дела" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.

В среду в суде начались прения сторон по так называемому "экономическому делу" в отношении Фургала и других фигурантов, обвинение на этой стадии называет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.

Прокурор с учетом первого приговора Фургала попросил назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, остальным девяти фигурантам – от четырех до 22 лет.

Самое небольшое наказание в виде четырех лет лишения свободы запросили фигуранту Голованову, которому, в отличие от остальных, не вменяется причастность к организованному преступному сообществу. Без Голованова самое мягкое из запрошенных наказаний - 12 лет лишения свободы.

Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.

Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов " МСП Банка " в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы . На скамье подсудимых десять человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти 15 эпизодов. Фургал вину не признает.

Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы , занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде. Никто из фигурантов также не признал себя виновным.