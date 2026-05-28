ФНС потребовала признать Фургала банкротом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФНС требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
- Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 16 июня.
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Федеральная налоговая служба требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края, осуждённого по обвинению в организации убийств и хищении активов "МСП Банка", свидетельствуют данные картотеки дел арбитражного суда Хабаровского края.
"Федеральная налоговая служба в лице межрайонной ИФНС России №7 по Омской области (далее – заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Фургала Сергея Ивановича (далее – Фургал С.И., должник) несостоятельным (банкротом)", – говорится в документе.
Также в нём сообщается, что судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 16 июня.
В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала – о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы – рассматривал Бабушкинский суд Москвы. В декабре 2025 года суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 23 годам лишения свободы, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет. Вину экс-глава региона не признал.
Главой Хабаровского края Фургал стал после выборов в 2018 году. В июле 2020 года его арестовали.
Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин
3 декабря 2025, 14:36