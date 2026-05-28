Рейтинг@Mail.ru
ФНС потребовала признать Фургала банкротом - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 28.05.2026
ФНС потребовала признать Фургала банкротом

ФНС потребовала признать осужденного Фургала банкротом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФНС требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
  • Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 16 июня.
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Федеральная налоговая служба требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края, осуждённого по обвинению в организации убийств и хищении активов "МСП Банка", свидетельствуют данные картотеки дел арбитражного суда Хабаровского края.
"Федеральная налоговая служба в лице межрайонной ИФНС России №7 по Омской области (далее – заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Фургала Сергея Ивановича (далее – Фургал С.И., должник) несостоятельным (банкротом)", – говорится в документе.
Также в нём сообщается, что судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 16 июня.
В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала – о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы – рассматривал Бабушкинский суд Москвы. В декабре 2025 года суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 23 годам лишения свободы, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет. Вину экс-глава региона не признал.
Главой Хабаровского края Фургал стал после выборов в 2018 году. В июле 2020 года его арестовали.
Главный бухгалтер группы Торэкс Галина Алейникова во время оглашения приговора. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин
3 декабря 2025, 14:36
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияМоскваМСП БанкСергей ФургалУголовное дело Сергея Фургала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала