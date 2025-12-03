Суд в среду огласит приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в среду огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по второму уголовному делу, сообщили в суде.

Самое небольшое наказание в виде четырех лет лишения свободы запросили фигуранту Голованову, которому, в отличие от остальных, не вменяется причастность к организованному преступному сообществу. Без Голованова самое мягкое из запрошенных наказаний - 12 лет лишения свободы.