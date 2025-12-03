Суд в среду огласит приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в среду огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по второму уголовному делу, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 12.00 мск.
Ранее прокурор с учетом первого приговора Фургалу попросил назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, остальным девяти фигурантам – от четырех до 22 лет.
Самое небольшое наказание в виде четырех лет лишения свободы запросили фигуранту Голованову, которому, в отличие от остальных, не вменяется причастность к организованному преступному сообществу. Без Голованова самое мягкое из запрошенных наказаний - 12 лет лишения свободы.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых десять человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти 15 эпизодов. Фургал вину не признает.
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде. Никто из фигурантов также не признал себя виновным.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиарда рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008-2019 годы в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.
