Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей

ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска взыскал два миллиона рублей компенсации морального вреда с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в пользу Оксаны Наумовой - вдовы бизнесмена Олега Булатова, за организацию убийства которого он был осужден, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судебное заседание длилось почти четыре часа. Фургал и один из других ответчиков по иску предприниматель Андрей Палей участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО "Лефортово " в Москве

Наумова просила суд взыскать с Фургала, Палея, бывшего помощника экс-губернатора Андрея Карепова и экс-партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова 150 миллионов рублей за убийство ее супруга в счет компенсации морального вреда.

"Суд решил: исковые требования Наумовой Оксаны Алексеевны удовлетворить частично, взыскать с Фургала Сергея Ивановича компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей, с Карепова Андрея Вадимовича - компенсацию морального вреда 1 миллион рублей, с Палея Андрея Сергеевича - 1 миллион рублей. В удовлетворении исковых требований к Мистрюкову Николаю Владимировичу отказать", - сказала судья Анна Голикова.

Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов.

Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов " МСП Банка " в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.