Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей - РИА Новости, 10.10.2025
13:13 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sud-2047502755.html
Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей
Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей - РИА Новости, 10.10.2025
Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей
Центральный районный суд Хабаровска взыскал два миллиона рублей компенсации морального вреда с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в пользу Оксаны... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:13:00+03:00
2025-10-10T13:13:00+03:00
происшествия
хабаровск
москва
хабаровский край
сергей фургал
лефортово
мсп банк
генеральная прокуратура рф
хабаровск
москва
хабаровский край
происшествия, хабаровск, москва, хабаровский край, сергей фургал, лефортово, мсп банк, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Хабаровск, Москва, Хабаровский край, Сергей Фургал, Лефортово, МСП Банк, Генеральная прокуратура РФ
Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей

Суд взыскал с Фургала 2 млн рублей в пользу вдовы Булатова

ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска взыскал два миллиона рублей компенсации морального вреда с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в пользу Оксаны Наумовой - вдовы бизнесмена Олега Булатова, за организацию убийства которого он был осужден, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судебное заседание длилось почти четыре часа. Фургал и один из других ответчиков по иску предприниматель Андрей Палей участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО "Лефортово" в Москве.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Компании экс-губернатора Фургала выводили деньги для его личных нужд
14 сентября, 05:38
Наумова просила суд взыскать с Фургала, Палея, бывшего помощника экс-губернатора Андрея Карепова и экс-партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова 150 миллионов рублей за убийство ее супруга в счет компенсации морального вреда.
"Суд решил: исковые требования Наумовой Оксаны Алексеевны удовлетворить частично, взыскать с Фургала Сергея Ивановича компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей, с Карепова Андрея Вадимовича - компенсацию морального вреда 1 миллион рублей, с Палея Андрея Сергеевича - 1 миллион рублей. В удовлетворении исковых требований к Мистрюкову Николаю Владимировичу отказать", - сказала судья Анна Голикова.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиардов рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008-2019 года в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Росимущество выставило на торги квартиру Фургала
8 октября, 05:48
 
ПроисшествияХабаровскМоскваХабаровский крайСергей ФургалЛефортовоМСП БанкГенеральная прокуратура РФ
 
 
