Росимущество выставило на торги квартиру Фургала

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - РИА Новости. Росимущество на основании постановления судебных приставов выставило на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу.
Информация о лоте опубликована на сайте Росимущества и в ГИС Торги. Там указано, что начальная цена квартиры площадью 76,9 квадратного метра на улице Басаргина во Владивостоке - 20,146 миллиона рублей. Шаг аукциона - 202 тысячи рублей, размер задатка - 3,022 миллиона рублей.
В описании лота значится, что основанием реализации имущества стало постановление судебного пристава-исполнителя отделения приставов по Приморскому краю ФССП России. Также там опубликован скриншот уведомления от отделения о реализации имущества, которое "арестовано судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству… должник Фургал Сергей Иванович".
Указано, что на квартире есть обременения: 10 записей запрещения регистрации, две записи об аресте. В квартире зарегистрирован один человек. Задолженность по взносам на капитальный ремонт превышает 50 тысяч рублей, по коммунальным платежам - превышает 132 тысячи рублей.
Прием заявок начался 6 октября, закончится 29 октября. Торги проведут 6 ноября.
Ранее суд в Хабаровске по иску Генеральной прокуратуры взыскал с Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиарда рублей. Как указал суд, Фургал после избрания депутатом Госдумы номинально передал доли в уставных капиталах фирм, но на самом деле фактически руководил ими и остался реальным владельцем бизнеса. Тем самым он нарушил антикоррупционное законодательство. Результатом деятельности компаний под руководством Фургала стало получение ими дохода за период с 2008 по 2019 год в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.