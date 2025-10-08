Росимущество выставило на торги квартиру Фургала

Указано, что на квартире есть обременения: 10 записей запрещения регистрации, две записи об аресте. В квартире зарегистрирован один человек. Задолженность по взносам на капитальный ремонт превышает 50 тысяч рублей, по коммунальным платежам - превышает 132 тысячи рублей.