https://ria.ru/20250914/furgal-2041769750.html
Компании экс-губернатора Фургала выводили деньги для его личных нужд
Компании экс-губернатора Фургала выводили деньги для его личных нужд - РИА Новости, 14.09.2025
Компании экс-губернатора Фургала выводили деньги для его личных нужд
Подконтрольные бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу компании выводили деньги для его личных нужд под предлогом покупки несуществующего металлолома,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T05:38:00+03:00
2025-09-14T05:38:00+03:00
2025-09-14T05:38:00+03:00
происшествия
хабаровск
московская область (подмосковье)
москва
сергей фургал
госдума рф
мсп банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576698850_0:5:3048:1720_1920x0_80_0_0_a0e3d942e9a6141001bf729235510e39.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подконтрольные бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу компании выводили деньги для его личных нужд под предлогом покупки несуществующего металлолома, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. Ранее суд в Хабаровске по иску Генеральной прокуратуры взыскал с Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиарда рублей. Как указал суд, Фургал, после избрания депутатом Госдумы номинально передал доли в уставных капиталах фирм, но на самом деле фактически руководил ими и остался реальным владельцем бизнеса. Этим он нарушил антикоррупционное законодательство. Результатом деятельности компаний под руководством Фургала стало получение ими дохода за период с 2008 по 2019 год в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов. "Заработная плата, проценты по вкладу, а также доходы от продажи имущества, указанные Фургалом в справках о доходах как законные источники своего дохода и дохода его супруги, не позволяли ему нести расходы в том объеме, которые имели место, в том числе на приобретение имущества", - сказано в документе. Там отмечается, что расходы Фургала и членов его семьи на проживание, приобретение недвижимого имущества и транспортных средств явно превышают размер их заработной платы. Суд отмечает, что деньги он получал от подконтрольных ему фирм. "Денежные средства для личных нужд Фургала изымались из оборота обществ-ответчиков, то есть из получаемой ими выручки, а не из прибыли последних. Для этого ответчиками использовались схемы выведения средств из оборота компаний путем отражения в бухгалтерской документации покупок несуществующего металлолома у физических лиц и обналичивания денежных средств", - отмечается в материалах. Суд посчитал, что эти действия "носили антисоциальный характер, поскольку главной и согласованной их целью было прикрытие коррупции, легализация имущества, полученного коррупционным путем". Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
https://ria.ru/20250904/furgal-2039542173.html
https://ria.ru/20250904/furgal-2039533368.html
https://ria.ru/20250903/kompensatsiya-2039307811.html
хабаровск
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576698850_285:0:2922:1978_1920x0_80_0_0_febad6c7f65c4067fa033aa501f1cc08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, московская область (подмосковье), москва, сергей фургал, госдума рф, мсп банк
Происшествия, Хабаровск, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Фургал, Госдума РФ, МСП Банк
Компании экс-губернатора Фургала выводили деньги для его личных нужд
Компании Фургала выводили для него деньги через якобы покупку металлолома
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подконтрольные бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу компании выводили деньги для его личных нужд под предлогом покупки несуществующего металлолома, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
Ранее суд в Хабаровске
по иску Генеральной прокуратуры взыскал с Фургала
и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиарда рублей. Как указал суд, Фургал, после избрания депутатом Госдумы
номинально передал доли в уставных капиталах фирм, но на самом деле фактически руководил ими и остался реальным владельцем бизнеса. Этим он нарушил антикоррупционное законодательство. Результатом деятельности компаний под руководством Фургала стало получение ими дохода за период с 2008 по 2019 год в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов.
"Заработная плата, проценты по вкладу, а также доходы от продажи имущества, указанные Фургалом в справках о доходах как законные источники своего дохода и дохода его супруги, не позволяли ему нести расходы в том объеме, которые имели место, в том числе на приобретение имущества", - сказано в документе. Там отмечается, что расходы Фургала и членов его семьи на проживание, приобретение недвижимого имущества и транспортных средств явно превышают размер их заработной платы.
Суд отмечает, что деньги он получал от подконтрольных ему фирм.
"Денежные средства для личных нужд Фургала изымались из оборота обществ-ответчиков, то есть из получаемой ими выручки, а не из прибыли последних. Для этого ответчиками использовались схемы выведения средств из оборота компаний путем отражения в бухгалтерской документации покупок несуществующего металлолома у физических лиц и обналичивания денежных средств", - отмечается в материалах.
Суд посчитал, что эти действия "носили антисоциальный характер, поскольку главной и согласованной их целью было прикрытие коррупции, легализация имущества, полученного коррупционным путем".
Люберецкий городской суд Подмосковья
10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка
" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы
. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.