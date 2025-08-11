Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал Фургала заплатить вдове убитого бизнесмена два миллиона рублей
11:55 11.08.2025
Суд обязал Фургала заплатить вдове убитого бизнесмена два миллиона рублей
Суд в Хабаровске обязал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заплатить вдове убитого бизнесмена Евгения Зори два миллиона рублей морального вреда и... РИА Новости, 11.08.2025
хабаровск
хабаровский край
московская область (подмосковье)
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Суд в Хабаровске обязал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заплатить вдове убитого бизнесмена Евгения Зори два миллиона рублей морального вреда и возместить расходы на похороны, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. По данным пресс-службы судов, истица, супруга убитого Евгения Зори, захотела с Фургала и двух его подельников, признанных судом, взыскать компенсацию морального вреда: 200 миллионов рублей с экс-губернатора и по 50 миллионов рублей с каждого подельника. Также она хотела солидарно взыскать с ответчиков понесенные расходы на погребение супруга - более 820 тысяч рублей. "Решением районного суда исковые требования З. удовлетворены частично, с Ф. взыскана компенсация морального вреда в сумме два миллиона рублей, с К. и П. по одному миллиону рублей; солидарно с ответчиков взыскано в возмещение расходов на погребение 518 862 рубля 65 копеек, расходы на оплату услуг представителя 70 тысяч рублей, почтовые расходы 2 082 рубля 86 копеек, расходы за перевод документов 6 021 рубль 42 копейки", - говорится в сообщении. Также отмечается, что разрешен вопрос о взыскании с ответчиков государственной пошлины в местный бюджет: за требования неимущественного характера в долевом порядке, за требования имущественного характера – солидарно. На решение суда Фургалом подана апелляционная жалоба, прокурором принесено апелляционное представление. В настоящее время судебные акты в кассационном порядке не обжалованы, сообщает пресс-служба судов. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.
ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Суд в Хабаровске обязал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заплатить вдове убитого бизнесмена Евгения Зори два миллиона рублей морального вреда и возместить расходы на похороны, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.
По данным пресс-службы судов, истица, супруга убитого Евгения Зори, захотела с Фургала и двух его подельников, признанных судом, взыскать компенсацию морального вреда: 200 миллионов рублей с экс-губернатора и по 50 миллионов рублей с каждого подельника. Также она хотела солидарно взыскать с ответчиков понесенные расходы на погребение супруга - более 820 тысяч рублей.
"Решением районного суда исковые требования З. удовлетворены частично, с Ф. взыскана компенсация морального вреда в сумме два миллиона рублей, с К. и П. по одному миллиону рублей; солидарно с ответчиков взыскано в возмещение расходов на погребение 518 862 рубля 65 копеек, расходы на оплату услуг представителя 70 тысяч рублей, почтовые расходы 2 082 рубля 86 копеек, расходы за перевод документов 6 021 рубль 42 копейки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что разрешен вопрос о взыскании с ответчиков государственной пошлины в местный бюджет: за требования неимущественного характера в долевом порядке, за требования имущественного характера – солидарно.
На решение суда Фургалом подана апелляционная жалоба, прокурором принесено апелляционное представление. В настоящее время судебные акты в кассационном порядке не обжалованы, сообщает пресс-служба судов.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.
