Суд обязал Фургала заплатить вдове убитого бизнесмена два миллиона рублей

ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Суд в Хабаровске обязал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заплатить вдове убитого бизнесмена Евгения Зори два миллиона рублей морального вреда и возместить расходы на похороны, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. По данным пресс-службы судов, истица, супруга убитого Евгения Зори, захотела с Фургала и двух его подельников, признанных судом, взыскать компенсацию морального вреда: 200 миллионов рублей с экс-губернатора и по 50 миллионов рублей с каждого подельника. Также она хотела солидарно взыскать с ответчиков понесенные расходы на погребение супруга - более 820 тысяч рублей. "Решением районного суда исковые требования З. удовлетворены частично, с Ф. взыскана компенсация морального вреда в сумме два миллиона рублей, с К. и П. по одному миллиону рублей; солидарно с ответчиков взыскано в возмещение расходов на погребение 518 862 рубля 65 копеек, расходы на оплату услуг представителя 70 тысяч рублей, почтовые расходы 2 082 рубля 86 копеек, расходы за перевод документов 6 021 рубль 42 копейки", - говорится в сообщении. Также отмечается, что разрешен вопрос о взыскании с ответчиков государственной пошлины в местный бюджет: за требования неимущественного характера в долевом порядке, за требования имущественного характера – солидарно. На решение суда Фургалом подана апелляционная жалоба, прокурором принесено апелляционное представление. В настоящее время судебные акты в кассационном порядке не обжалованы, сообщает пресс-служба судов. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

