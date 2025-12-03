Рейтинг@Mail.ru
12:20 03.12.2025 (обновлено: 13:36 03.12.2025)
Экс-губернатора Фургала приговорили к 23 годам по второму делу
Экс-губернатора Фургала приговорили к 23 годам по второму делу
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 23 годам экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по второму уголовному делу, по совокупности с предыдущим... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, москва, московская область (подмосковье), хабаровский край, сергей фургал, мсп банк, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Хабаровский край, Сергей Фургал, МСП Банк, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 23 годам экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по второму уголовному делу, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области - 25 лет", - огласила решение судебная коллегия.
Гражданский иск компании, признанной потерпевшей, удовлетворен, другие – переданы для рассмотрения в гражданском судопроизводстве. В целях обеспечения исков арест имущества на сумму более 1,4 миллиарда рублей сохранен, сообщает Генпрокуратура.
Ранее прокурор с учетом первого приговора Фургалу попросил назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, остальным девяти фигурантам – от четырех до 22 лет.
Самое небольшое наказание в виде четырех лет лишения свободы запросили фигуранту Голованову, которому, в отличие от остальных, не вменяется причастность к организованному преступному сообществу. Самое мягкое из других запрошенных наказаний - 12 лет.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых десять человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти 15 эпизодов. Фургал вину не признает.
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде. Никто из фигурантов также не признал себя виновным.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиарда рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008-2019 годы в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Хабаровский крайСергей ФургалМСП БанкГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
