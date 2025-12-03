Экс-губернатора Фургала приговорили к 23 годам по второму делу

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 23 годам экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по второму уголовному делу, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области - 25 лет", - огласила решение судебная коллегия.

Гражданский иск компании, признанной потерпевшей, удовлетворен, другие – переданы для рассмотрения в гражданском судопроизводстве. В целях обеспечения исков арест имущества на сумму более 1,4 миллиарда рублей сохранен, сообщает Генпрокуратура

Ранее прокурор с учетом первого приговора Фургалу попросил назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, остальным девяти фигурантам – от четырех до 22 лет.

Самое небольшое наказание в виде четырех лет лишения свободы запросили фигуранту Голованову, которому, в отличие от остальных, не вменяется причастность к организованному преступному сообществу. Самое мягкое из других запрошенных наказаний - 12 лет.

Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.

Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов " МСП Банка " в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы . На скамье подсудимых десять человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти 15 эпизодов. Фургал вину не признает.

Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы , занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде. Никто из фигурантов также не признал себя виновным.