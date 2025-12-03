Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует второй приговор Фургалу
13:40 03.12.2025
Защита обжалует второй приговор Фургалу
Защита обжалует второй приговор Фургалу - РИА Новости, 03.12.2025
Защита обжалует второй приговор Фургалу
Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжалует приговор по второму делу, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Зыков. РИА Новости, 03.12.2025
Защита обжалует второй приговор Фургалу

Защита экс-губернатора Фургала обжалует приговор по второму делу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжалует приговор по второму делу, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Зыков.
"Да, обязательно", - сказал собеседник агентства.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей
10 октября, 13:13
Сегодня Бабушкинский суд столицы приговорил Фургала по так называемому экономическому делу к 23 годам колонии, по совокупности с первым приговором ему назначено 25 лет колонии строгого режима. Ещё 8 фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет. Лишь Дмитрий Голованов отделался условным сроком - он единственный, кому не вменялась причастность к организованному преступному сообществу.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых десять человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти 15 эпизодов. Фургал вину не признает.
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде. Никто из фигурантов также не признал себя виновным.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиарда рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008-2019 годы в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Защита свердловского экс-вице-губернатора заявила об ухудшении его здоровья
1 декабря, 20:15
 
Происшествия Хабаровский край Московская область (Подмосковье) Москва Сергей Фургал Дмитрий Голованов Госдума РФ Генеральная прокуратура РФ
 
 
