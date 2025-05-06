https://ria.ru/20250506/furgal-2015303618.html

Фургал предложил прокурорам найти у него деньги, взыскиваемые судом

Фургал предложил прокурорам найти у него деньги, взыскиваемые судом - РИА Новости, 06.05.2025

Фургал предложил прокурорам найти у него деньги, взыскиваемые судом

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал предложил прокурорам найти у него 8,5 миллиардов рублей, которые с него взыскал суд, чтобы он мог вернуть их... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:15:00+03:00

2025-05-06T16:15:00+03:00

2025-05-06T16:15:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал предложил прокурорам найти у него 8,5 миллиардов рублей, которые с него взыскал суд, чтобы он мог вернуть их государству, передает корреспондент РИА Новости из зала Хабаровского краевого суда. Во вторник суд отклонил жалобы на взыскание с Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиардов рублей. Экс-губернатор участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО "Лефортово" в Москве. "Если уж вы мне предъявляете 8,5 миллиардов, помогите мне их найти. Я с огромным удовольствием передам их государству... Если мы посмотрим, что арестовано у Фургала: дом, построенный в 2003 году, машина и машина для тайги... Вы мне назовите имущество или назовите счета какие-нибудь. Я не знаю, вы что-нибудь назовите, где у меня есть эти деньги?.. За пять лет не нашли ни одного рубля, ничего не нашли, ни имущества, ну ничегошеньки", - сказал он. Экс-губернатор заявил, что не знает и половины компаний, которыми он, по мнению прокуратуры, управлял. "Директоров и учредителей не знаю. Познакомился с ними в суде", - добавил Фургал. Его адвокат Дарья Грибанова сообщила, что ни Фургалом, ни каким бы то ни было другим лицом никогда не могли быть получены от данных организаций суммы, которые исчислялись бы в миллиардах. "Даже если смотреть прибыль общества за несколько лет, входящий в исковой период, соответственно, она укладывается в промежуток от 49 тысяч до 69 миллионов рублей, то есть 8,5 миллиардов рублей, полученные путем сложения доходов обществ, никак не может являться суммой полученной", - сказала Грибанова. Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиардов рублей с Фургала и ряда компаний. Как было установлено надзорным органом, фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владея ими, нарушал законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008-2019 года в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Вину он не признает. Главой Хабаровского края Фургал стал после выборов в 2018 году. Летом 2020 года его арестовали.

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https://ria.ru/20250207/zaschita-1997860528.html

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