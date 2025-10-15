Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил для Фургала 25 лет лишения свободы - РИА Новости, 15.10.2025
17:35 15.10.2025
Прокурор попросил для Фургала 25 лет лишения свободы
Прокурор попросил для Фургала 25 лет лишения свободы - РИА Новости, 15.10.2025
Прокурор попросил для Фургала 25 лет лишения свободы
Прокурор с учетом первого приговора попросил Бабушкинский суд Москвы назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет по делу о хищениях и... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
москва
хабаровский край
московская область (подмосковье)
сергей фургал
мсп банк
госдума рф
генеральная прокуратура рф
москва
хабаровский край
московская область (подмосковье)
происшествия, москва, хабаровский край, московская область (подмосковье), сергей фургал, мсп банк, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Сергей Фургал, МСП Банк, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Прокурор попросил для Фургала 25 лет лишения свободы

Прокурор попросил назначить Фургалу 25 лет заключения по делу о хищениях

© РИА Новости / Максим Блинов
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Прокурор с учетом первого приговора попросил Бабушкинский суд Москвы назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет по делу о хищениях и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня в суде начались прения сторон по "экономическому делу" в отношении Фургала и других фигурантов, обвинение на этой стадии называет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Компании экс-губернатора Фургала выводили деньги для его личных нужд
14 сентября, 05:38
"Прошу (с учетом первого приговора Фургалу - ред.) назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 11 миллионов рублей", - заявил прокурор.
Конкретно по данному делу Фургала следует приговорить к 22 годам, подчеркнул прокурор.
Конкретно по данному делу Фургала следует приговорить к 22 годам, подчеркнул прокурор.Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Фургал вину не признает.
Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Вдова убитого по указанию Фургала потребовала компенсацию
3 сентября, 11:01
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде. Никто из фигурантов также не признал себя виновным.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиарда рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008-2019 года в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Росимущество выставило на торги квартиру Фургала
8 октября, 05:48
 
ПроисшествияМоскваХабаровский крайМосковская область (Подмосковье)Сергей ФургалМСП БанкГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
