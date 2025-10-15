Прокурор попросил для Фургала 25 лет лишения свободы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Прокурор с учетом первого приговора попросил Бабушкинский суд Москвы назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет по делу о хищениях и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу (с учетом первого приговора Фургалу - ред.) назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 11 миллионов рублей", - заявил прокурор.