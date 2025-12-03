Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил бухгалтера Галину Алейникову к 20 годам колонии по "экономическому" делу в экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На скамье подсудимых - в основном, сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти 15 эпизодов. Никто из фигурантов не признал себя виновным.