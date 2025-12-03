https://ria.ru/20251203/furgal-2059513096.html
Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин
Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин - РИА Новости, 03.12.2025
Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин
Бабушкинский суд Москвы приговорил бухгалтера Галину Алейникову к 20 годам колонии по "экономическому" делу в экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:36:00+03:00
2025-12-03T14:36:00+03:00
2025-12-03T17:20:00+03:00
Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин
РИА Новости: бухгалтера Фургала Алейникову приговорили к 20 годам колонии
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил бухгалтера Галину Алейникову к 20 годам колонии по "экономическому" делу в экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима, определил суд. По словам опрошенных РИА Новости юристов, назначенное наказание – одно из самых суровых для женщин в РФ
за совершение ненасильственного преступления.
Сегодня Бабушкинский суд столицы приговорил Фургала
по так называемому экономическому делу к 23 годам колонии, по совокупности с первым приговором ему назначено 25 лет колонии строгого режима. Ещё 8 фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет. Лишь Дмитрий Голованов
отделался условным сроком - он единственный, кому не вменялась причастность к организованному преступному сообществу.
На скамье подсудимых - в основном, сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти 15 эпизодов. Никто из фигурантов не признал себя виновным.
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы
, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде.
В январе 2024 года суд признал Дарью Трепову
* виновной по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский
, и назначил 27 лет колонии общего режима. Решение вступило в силу через несколько месяцев. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
* Внесен в список террористов и экстремистов