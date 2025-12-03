Рейтинг@Mail.ru
Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин
14:36 03.12.2025 (обновлено: 17:20 03.12.2025)
Фигурантка дела Фургала получила один из самых суровых сроков для женщин
Бабушкинский суд Москвы приговорил бухгалтера Галину Алейникову к 20 годам колонии по "экономическому" делу в экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала,... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, россия, москва, хабаровский край, дмитрий голованов, дарья трепова, сергей фургал, госдума рф
Происшествия, Россия, Москва, Хабаровский край, Дмитрий Голованов, Дарья Трепова, Сергей Фургал, Госдума РФ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил бухгалтера Галину Алейникову к 20 годам колонии по "экономическому" делу в экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима, определил суд. По словам опрошенных РИА Новости юристов, назначенное наказание – одно из самых суровых для женщин в РФ за совершение ненасильственного преступления.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-губернатора Фургала приговорили к 23 годам по второму делу
Вчера, 12:20
Сегодня Бабушкинский суд столицы приговорил Фургала по так называемому экономическому делу к 23 годам колонии, по совокупности с первым приговором ему назначено 25 лет колонии строгого режима. Ещё 8 фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет. Лишь Дмитрий Голованов отделался условным сроком - он единственный, кому не вменялась причастность к организованному преступному сообществу.
На скамье подсудимых - в основном, сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти 15 эпизодов. Никто из фигурантов не признал себя виновным.
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде.
В январе 2024 года суд признал Дарью Трепову* виновной по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, и назначил 27 лет колонии общего режима. Решение вступило в силу через несколько месяцев. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Пока один сидит, другого не ищут". Кто стоит за гибелью подростка в Сибири
Вчера, 08:00
 
Происшествия
 
 
