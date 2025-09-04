https://ria.ru/20250904/furgal-2039533368.html

Фургала обязали оплатить дорогу давшим на него показания свидетелям

МОСКВА, 4 сен

Фургала обязали оплатить дорогу давшим на него показания свидетелям

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Суд взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 450 тысяч рублей судебных издержек - расходов на проезд свидетелей обвинения по его делу и на хранение двух его машин, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, 90 тысяч рублей пошло на оплату стоянки его машин Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570, остальные деньги - на проезд и проживание двух потерпевших и 17 свидетелей на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства. Защита Фургала оспаривала это решение. Как указано в жалобе, "судебные издержки в виде оплаты проезда свидетелей и потерпевших явились последствием изменения территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела". Поэтому адвокат просила возместить их из федерального бюджета. Она также указала, что суд не исследовал и не оценил материальное состояние осужденного, с которого на основании судебных решений взысканы значительные материальные суммы. Однако апелляция решила, что Фургал достаточно состоятельный и оставила решение в силе. "Многочисленные взыскания по судебным решениям денежных средств с осужденного Фургала С.И., как с должника по различным обязательствам гражданско-правового характера, о чем указал адвокат в своей жалобе, указывают напротив на имущественную состоятельность осужденного Фургала С.И., который имеет имущество на значительную сумму", - говорится в судебных документах. "Суд апелляционной инстанции считает довод защиты о том, что затраты вызваны участием потерпевших и свидетелей обвинения в данном уголовном деле, а не свидетелей защиты, необоснованным, так как для осуществления производство по данному уголовному делу была необходима явка именно этих лиц. Поэтому расходы, связанные с их участием в уголовном судопроизводстве являются необходимыми и оправданными", - сказано в решении суда. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.

