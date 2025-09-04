https://ria.ru/20250904/furgal-2039533368.html
Фургала обязали оплатить дорогу давшим на него показания свидетелям
Фургала обязали оплатить дорогу давшим на него показания свидетелям - РИА Новости, 04.09.2025
Фургала обязали оплатить дорогу давшим на него показания свидетелям
Суд взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 450 тысяч рублей судебных издержек - расходов на проезд свидетелей обвинения по его... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:23:00+03:00
2025-09-04T03:23:00+03:00
2025-09-04T03:23:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
хабаровск
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683845_0:53:2882:1674_1920x0_80_0_0_78ad2f415fde739d0a96bfbc2698f7a4.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Суд взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 450 тысяч рублей судебных издержек - расходов на проезд свидетелей обвинения по его делу и на хранение двух его машин, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, 90 тысяч рублей пошло на оплату стоянки его машин Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570, остальные деньги - на проезд и проживание двух потерпевших и 17 свидетелей на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства. Защита Фургала оспаривала это решение. Как указано в жалобе, "судебные издержки в виде оплаты проезда свидетелей и потерпевших явились последствием изменения территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела". Поэтому адвокат просила возместить их из федерального бюджета. Она также указала, что суд не исследовал и не оценил материальное состояние осужденного, с которого на основании судебных решений взысканы значительные материальные суммы. Однако апелляция решила, что Фургал достаточно состоятельный и оставила решение в силе. "Многочисленные взыскания по судебным решениям денежных средств с осужденного Фургала С.И., как с должника по различным обязательствам гражданско-правового характера, о чем указал адвокат в своей жалобе, указывают напротив на имущественную состоятельность осужденного Фургала С.И., который имеет имущество на значительную сумму", - говорится в судебных документах. "Суд апелляционной инстанции считает довод защиты о том, что затраты вызваны участием потерпевших и свидетелей обвинения в данном уголовном деле, а не свидетелей защиты, необоснованным, так как для осуществления производство по данному уголовному делу была необходима явка именно этих лиц. Поэтому расходы, связанные с их участием в уголовном судопроизводстве являются необходимыми и оправданными", - сказано в решении суда. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.
https://ria.ru/20250903/kompensatsiya-2039307811.html
https://ria.ru/20250506/furgal-2015303618.html
россия
московская область (подмосковье)
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683845_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_dd7a853bfd52c0fa58c226977111b498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), хабаровск, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Хабаровск, Сергей Фургал, Следственный комитет России (СК РФ)
Фургала обязали оплатить дорогу давшим на него показания свидетелям
Суд обязал Фургала оплатить дорогу свидетелям, дававшим показания против него
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Суд взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 450 тысяч рублей судебных издержек - расходов на проезд свидетелей обвинения по его делу и на хранение двух его машин, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, 90 тысяч рублей пошло на оплату стоянки его машин Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570, остальные деньги - на проезд и проживание двух потерпевших и 17 свидетелей на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства.
Защита Фургала
оспаривала это решение. Как указано в жалобе, "судебные издержки в виде оплаты проезда свидетелей и потерпевших явились последствием изменения территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела". Поэтому адвокат просила возместить их из федерального бюджета. Она также указала, что суд не исследовал и не оценил материальное состояние осужденного, с которого на основании судебных решений взысканы значительные материальные суммы.
Однако апелляция решила, что Фургал достаточно состоятельный и оставила решение в силе. "Многочисленные взыскания по судебным решениям денежных средств с осужденного Фургала С.И., как с должника по различным обязательствам гражданско-правового характера, о чем указал адвокат в своей жалобе, указывают напротив на имущественную состоятельность осужденного Фургала С.И., который имеет имущество на значительную сумму", - говорится в судебных документах.
"Суд апелляционной инстанции считает довод защиты о том, что затраты вызваны участием потерпевших и свидетелей обвинения в данном уголовном деле, а не свидетелей защиты, необоснованным, так как для осуществления производство по данному уголовному делу была необходима явка именно этих лиц. Поэтому расходы, связанные с их участием в уголовном судопроизводстве являются необходимыми и оправданными", - сказано в решении суда.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ
, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.
Люберецкий городской суд Подмосковья
10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска
Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске
Марат Кадыров - 9,5 лет.