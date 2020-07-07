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Биография Захара Прилепина
Российский писатель, публицист Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T01:32
захар прилепин
справки
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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захар прилепин, справки

Биография Захара Прилепина

01:32 07.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Российский писатель, публицист Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области.
В 1999 году окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.
В 15 лет начал учиться играть на гитаре и сочинять песни, в составе группы выступал на рок-фестивалях.
Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.
С 2003 года публикуется в журналах "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север".
Захар Прилепин – автор книг, антологий и сборников, среди которых "Патологии" (2005), "Санькя" (2006), "Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы" (2008), "Черная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014) и др. В 2019 году были опубликованы произведения "Некоторые не попадут в ад", "Истории из легкой и мгновенной жизни", "Есенин. Обещая встречу впереди". Литературное творчество Прилепина отмечено премиями "Ясная Поляна" (2007), "Национальный бестселлер" (2008), "Супер нацбест" (2011), Бунинской премией (2009), "Большая книга" (2014), и др. За роман "Обитель" Захару Прилепину была присуждена премия правительства РФ 2016 года в области культуры.
Произведения писателя переведены на 25 языков, по нескольким из них были поставлены спектакли, некоторые рассказы и повести были экранизированы.
Захар Прилепин является сценаристом кинокартин "Обитель" (2014) и "Вечная Отечественная" (2020). Принимал участие в съемках фильмов "Инспектор Купер" (2012), "Восьмерка" (2014), сыграл главные роли в фильмах "Гайлер" (2017) и "Дежурство" (2018).
24 мая 2013 года вместе с группой "Элефанк" записал музыкальный альбом "Переворот".
Был ведущим музыкального телешоу "Соль" на РЕН ТВ, авторской программы "Чай с Захаром" на "Царьград ТВ". В настоящее время является ведущим авторской программы "Уроки русского" на телеканале НТВ.
В разные годы вел колонки в российских СМИ. Является первым заместителем главного редактора сетевого издания "Свободная Пресса".
В декабре 2018 года назначен заместителем художественного руководителя МХАТа им. А.М. Горького.
Постоянный член Изборского клуба.
С декабря 2015 года российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе, работал советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В феврале 2017 года стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов. 9 июля 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата.
29 октября 2019 года Захар Прилепин объявил о создании нового общественного движения – "За правду". 1 февраля 2020 года стал лидером новой политической партии "За правду".
Учредитель и президент благотворительного фонда Захара Прилепина.
Женат, есть четверо детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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