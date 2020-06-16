Биография Анатолия Чубайса

В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ, ныне – в составе Санкт-Петербургского государственного экономического университета), в 2002 году – факультет повышения квалификации преподавателей и специалистов Московского энергетического института по направлению "Проблемы современной энергетики".

Кандидат экономических наук ( 1983 ).

С 1977 года по 1982 год Анатолий Чубайс работал инженером, затем ассистентом Ленинградского инженерно-экономического института.

В 1982-1990 годах – доцент ЛИЭИ.

В 1979-1987 годах Чубайс руководил неформальным кружком "молодых экономистов", который был создан группой выпускников экономических вузов Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). В 1987 году он стал одним из создателей политического клуба "Перестройка", целью которого было "продвижение демократических идей в широкие круги интеллигенции ".

В 1990 году Анатолий Чубайс был назначен заместителем, затем первым заместителем председателя исполкома Ленсовета, был главным экономическим советником мэра города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) Анатолия Собчака.

С ноября 1991 года – председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, министр Российской Федерации. За 1992 год Госкомимуществом под руководством Чубайса была разработана программа приватизации и осуществлена ее техническая подготовка.

1 июня 1992 года Чубайс был назначен первым заместителем председателя правительства России по вопросам экономической и финансовой политики.

В июне 1993 года он принял участие в создании предвыборного блока "Выбор России".

В декабре 1993 года избран депутатом Государственной Думы от избирательного объединения "Выбор России".

С ноября 1994 года по январь 1996 года Анатолий Чубайс был первым заместителем председателя правительства РФ по вопросам экономической и финансовой политики.

С апреля 1995 года по февраль 1996 года являлся управляющим от РФ в международных финансовых организациях.

В феврале 1996 года Чубайс создал фонд "Гражданское общество", на основе которого начала работу аналитическая группа предвыборного штаба Бориса Ельцина.

15 июля 1996 года Анатолий Чубайс был назначен руководителем администрации президента РФ.

7 марта 1997 года был назначен первым заместителем председателя правительства РФ, с 17 марта – одновременно министром финансов Российской Федерации.

20 ноября 1997 года был освобожден от должности министра финансов, сохранив за собой должность первого заместителя председателя правительства.

В апреле 1997 года назначен управляющим от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

С мая 1997 года по май 1998 года – член Совета Безопасности России.

23 марта 1998 года Чубайс был освобожден от должности первого заместителя председателя правительства России.

4 апреля 1998 года на внеочередном собрании акционеров РАО "ЕЭС России" был избран в состав Совета директоров компании.

С 30 апреля 1998 года по 30 июня 2008 года занимал пост председателя правления РАО "ЕЭС России".

В июне-августе 1998 года был специальным представителем президента РФ по связям с международными финансовыми организациями.

В декабре 1998 года Чубайс вошел в состав коалиции "Правое дело" и был избран в состав координационного комитета оргкомитета коалиции.

С мая 2000 года – сопредседатель координационного совета Общероссийской политической организации "Союз правых сил" (СПС), с 26 мая 2001 года – сопредседатель федерального политического совета партии СПС, 24 января 2004 года подал в отставку с поста сопредседателя СПС, избран в федеральный политический совет партии.

В июле 2000 года Анатолий Чубайс стал президентом Электроэнергетического совета СНГ; переизбирался на этот пост в 2001-2007 годах.

22 сентября 2008 года указом президента Анатолий Чубайс был назначен генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий. С марта 2011 года – председатель правления ОАО "Роснано". С декабря 2013 года – председатель правления ООО "УК "Роснано".

С декабря 2018 года также занимает пост президента некоммерческой организации "Ассоциация развития возобновляемой энергетики".

В ноябре 2008 года на основе распущенных партий ДПР, "Гражданская сила" и СПС была создана новая партия , получившая название "Правое дело". Анатолий Чубайс вошел в Высший совет партии. В июне 2011 года Чубайс покинул "Правое дело".

Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.

Председатель Наблюдательного совета некоммерческого партнерства "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом" (НП "КСП").

Действительный государственный советник 1 класса ( 1996 ).

Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени ( 2010 ), Почетной грамотой президента России ( 2008 ),

В 1997 году был признан лучшим министром финансов года журналом Euromoney.

Анатолий Чубайс женат третьим браком на телеведущей и режиссере Авдотье Смирновой.

У него есть сын и дочь от первого брака.