Суд взыскал 5,5 миллиарда рублей с Чубайса и соответчиков по иску "Роснано"

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Роснано" взыскал около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков солидарно с Анатолия Чубайса и шести других бывших руководителей компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

« "Информацию подтверждаем", - сказал собеседник агентства. Рассмотрение дела в суде первой инстанции проходило в закрытом режиме и завершилось в пятницу.

Ранее источник, знакомый с ходом разбирательства, сообщил РИА Новости, что суд отклонил требования истца только к одному из ответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".

Таким образом, требования к другим соответчикам Чубайса , бывшего председателя правления госкомпании " Роснано ", - экс-зампредам Юрию Удальцову, Борису Подольскому, Дмитрию Пимкину, а также к Олегу Киселеву , Герману Пихоя и Владимиру Аветисяну – удовлетворены.