Суд взыскал 5,5 миллиарда рублей с Чубайса и соответчиков по иску "Роснано" - РИА Новости, 03.04.2026
13:12 03.04.2026
Суд взыскал 5,5 миллиарда рублей с Чубайса и соответчиков по иску "Роснано"
Суд взыскал 5,5 миллиарда рублей с Чубайса и соответчиков по иску "Роснано" - РИА Новости, 03.04.2026
Суд взыскал 5,5 миллиарда рублей с Чубайса и соответчиков по иску "Роснано"
Арбитражный суд Москвы по иску АО "Роснано" взыскал около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:12:00+03:00
2026-04-03T13:12:00+03:00
москва, анатолий чубайс, олег киселев, роснано, происшествия
Москва, Анатолий Чубайс, Олег Киселев, Роснано, Происшествия
Суд взыскал 5,5 миллиарда рублей с Чубайса и соответчиков по иску "Роснано"

Суд взыскал по иску "Роснано" с Чубайса и соответчиков 3,9 млрд руб и $20,45 млн

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Роснано" взыскал около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков солидарно с Анатолия Чубайса и шести других бывших руководителей компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Информацию подтверждаем", - сказал собеседник агентства. Рассмотрение дела в суде первой инстанции проходило в закрытом режиме и завершилось в пятницу.
Ранее источник, знакомый с ходом разбирательства, сообщил РИА Новости, что суд отклонил требования истца только к одному из ответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".
Таким образом, требования к другим соответчикам Чубайса, бывшего председателя правления госкомпании "Роснано", - экс-зампредам Юрию Удальцову, Борису Подольскому, Дмитрию Пимкину, а также к Олегу Киселеву, Герману Пихоя и Владимиру Аветисяну – удовлетворены.
Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.
Офис Роснано - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Названа сумма ущерба "Роснано" от недобросовестных операций
1 ноября 2025, 22:17
 
МоскваАнатолий ЧубайсОлег КиселевРоснаноПроисшествия
 
 
