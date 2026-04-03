Суд взыскал 5,5 миллиарда рублей с Чубайса и соответчиков по иску "Роснано"
Арбитражный суд Москвы по иску АО "Роснано" взыскал около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему...
2026-04-03T13:12:00+03:00
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Роснано" взыскал около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков солидарно с Анатолия Чубайса и шести других бывших руководителей компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Информацию подтверждаем", - сказал собеседник агентства. Рассмотрение дела в суде первой инстанции проходило в закрытом режиме и завершилось в пятницу.
Ранее источник, знакомый с ходом разбирательства, сообщил РИА Новости, что суд отклонил требования истца только к одному из ответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".
Таким образом, требования к другим соответчикам Чубайса
, бывшего председателя правления госкомпании "Роснано
", - экс-зампредам Юрию Удальцову, Борису Подольскому, Дмитрию Пимкину, а также к Олегу Киселеву
, Герману Пихоя и Владимиру Аветисяну – удовлетворены.
Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.