Рейтинг@Mail.ru
Соответчик Чубайса обжаловал взыскание по иску "Роснано" - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 18.05.2026
Соответчик Чубайса обжаловал взыскание по иску "Роснано"

Экс-глава "Роснано" Пихоя обжаловал решение суда по иску компании

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис "Роснано" в Москве
Офис Роснано в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Офис "Роснано" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из бывших руководителей компании «Роснано» Герман Пихоя подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в апреле взыскал с него и других ответчиков, включая Анатолия Чубайса, около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов по иску АО «Роснано».
  • Убытки взысканы за неудачную реализацию проекта Plastic Logic, который много лет финансировался госкомпанией.
  • Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще один иск «Роснано» к Чубайсу и 12 бывшим руководителям госкомпании о взыскании около 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных финансированием Crocus — проекта создания производства магниторезистивной оперативной памяти.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Один из бывших руководителей компании "Роснано" Герман Пихоя подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в апреле взыскал с него солидарно с другими ответчиками, включая Анатолия Чубайса, около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент) по иску АО "Роснано", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Жалоба поступила в суд первой инстанции 15 мая, она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Остальные ответчики решение пока не обжаловали.
Сергей Васильев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса
20 января, 21:03
Арбитражный суд Москвы 3 апреля взыскал убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел.
Означенные убытки взысканы с Чубайса, экс-зампредов правления Юрия Удальцова, Бориса Подольского, Дмитрия Пимкина, Пихои, а также Олега Киселева и Владимира Аветисяна.
Суд тогда отклонил требования истца только к одному из соответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".
Иск поступил в суд в марте 2025 года. На предварительном заседании в июле суд перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Жителя Омска оштрафовали за публикацию поддельной фотографии Чубайса
19 апреля, 08:32
Суд в апреле прошлого года по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований за исключением доходов в размере прожиточного минимума. Необходимость этих мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".
Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".
В настоящее время этот же суд рассматривает еще один иск "Роснано" к Чубайсу и 12 бывшим руководителям госкомпании – о взыскании с них около 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных финансированием Crocus - проекта создания производства магниторезистивной оперативной памяти, который также остался нереализованным.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Приставы завели новое исполнительное производство об аресте активов Чубайса
21 апреля, 09:59
 
РоссияМоскваАнатолий ЧубайсОлег КиселевРоснаноДевятый арбитражный апелляционный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала