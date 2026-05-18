Соответчик Чубайса обжаловал взыскание по иску "Роснано"

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из бывших руководителей компании «Роснано» Герман Пихоя подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в апреле взыскал с него и других ответчиков, включая Анатолия Чубайса, около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов по иску АО «Роснано».

Убытки взысканы за неудачную реализацию проекта Plastic Logic, который много лет финансировался госкомпанией.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще один иск «Роснано» к Чубайсу и 12 бывшим руководителям госкомпании о взыскании около 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных финансированием Crocus — проекта создания производства магниторезистивной оперативной памяти.

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Один из бывших руководителей компании "Роснано" Герман Пихоя подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в апреле взыскал с него солидарно с другими ответчиками, включая Анатолия Чубайса, около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент) по иску АО "Роснано", говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Жалоба поступила в суд первой инстанции 15 мая, она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд . Остальные ответчики решение пока не обжаловали.

Арбитражный суд Москвы 3 апреля взыскал убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел.

Означенные убытки взысканы с Чубайса , экс-зампредов правления Юрия Удальцова, Бориса Подольского, Дмитрия Пимкина, Пихои, а также Олега Киселева и Владимира Аветисяна.

Суд тогда отклонил требования истца только к одному из соответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".

Иск поступил в суд в марте 2025 года. На предварительном заседании в июле суд перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны.

Суд в апреле прошлого года по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований за исключением доходов в размере прожиточного минимума. Необходимость этих мер " Роснано " объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".

Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".