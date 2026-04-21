Приставы завели новое исполнительное производство об аресте активов Чубайса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судебные приставы возбудили третье исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса.
- Арбитражный суд Москвы рассматривает иск "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Чубайса и других бывших руководителей компании.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В отношении Анатолия Чубайса возбудили уже третье исполнительное производство об аресте активов, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Главное межрегиональное управление ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, 14 апреля открыло производство по исполнительному листу, выданному неделей ранее Арбитражным судом Московского округа.
Предыдущие дела возбудили 17 апреля 2025 года и 12 января 2026-го.
Проект Crocus предполагал создание производства магниторезистивной оперативной памяти. Он стартовал в 2011 году, но не достиг первоначальных целей. Как считают в "Роснано", риски были видны уже в самом начале, но механизмы защиты от них прав госкомпании и государства не предусматривались.
Третьего апреля суд взыскал с Чубайса и шести других бывших руководителей "Роснано" более 5,5 миллиарда рублей. Речь идет об убытках по проекту Plastic Logic — он много лет финансировался компанией, но к заявленным результатам в виде создания в России производства гибких планшетов так и не привел.
