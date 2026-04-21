Приставы завели новое исполнительное производство об аресте активов Чубайса

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Чубайса и других бывших руководителей компании.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В отношении Анатолия Чубайса возбудили уже третье исполнительное производство об аресте активов, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Главное межрегиональное управление ФССП , которое ведает особо важными исполнительными производствами, 14 апреля открыло производство по исполнительному листу, выданному неделей ранее Арбитражным судом Московского округа.

Предыдущие дела возбудили 17 апреля 2025 года и 12 января 2026-го.

В конце мая Арбитражный суд Москвы начнет основные слушания по иску " Роснано " о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Чубайса и 12 других бывших руководителей госкомпании, отвечавших за проект Crocus. Деньги на их счетах арестованы.

Проект Crocus предполагал создание производства магниторезистивной оперативной памяти. Он стартовал в 2011 году, но не достиг первоначальных целей. Как считают в "Роснано", риски были видны уже в самом начале, но механизмы защиты от них прав госкомпании и государства не предусматривались.