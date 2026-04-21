Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 21.04.2026 (обновлено: 11:03 21.04.2026)
Приставы завели новое исполнительное производство об аресте активов Чубайса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебные приставы возбудили третье исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса.
  • Арбитражный суд Москвы рассматривает иск "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Чубайса и других бывших руководителей компании.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В отношении Анатолия Чубайса возбудили уже третье исполнительное производство об аресте активов, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Главное межрегиональное управление ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, 14 апреля открыло производство по исполнительному листу, выданному неделей ранее Арбитражным судом Московского округа.
Предыдущие дела возбудили 17 апреля 2025 года и 12 января 2026-го.
В конце мая Арбитражный суд Москвы начнет основные слушания по иску "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Чубайса и 12 других бывших руководителей госкомпании, отвечавших за проект Crocus. Деньги на их счетах арестованы.
Проект Crocus предполагал создание производства магниторезистивной оперативной памяти. Он стартовал в 2011 году, но не достиг первоначальных целей. Как считают в "Роснано", риски были видны уже в самом начале, но механизмы защиты от них прав госкомпании и государства не предусматривались.
Третьего апреля суд взыскал с Чубайса и шести других бывших руководителей "Роснано" более 5,5 миллиарда рублей. Речь идет об убытках по проекту Plastic Logic — он много лет финансировался компанией, но к заявленным результатам в виде создания в России производства гибких планшетов так и не привел.
ПроисшествияМоскваАнатолий ЧубайсРоснаноФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала