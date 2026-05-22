Суд продолжит слушать иск "Роснано" к Чубайсу 25 мая

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 25 мая в рассмотрении иска АО "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы этой госкомпании Анатолия Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию Crocus - проекта создания производства магниторезистивной оперативной памяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с лиц, отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены.