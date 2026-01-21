Рейтинг@Mail.ru
Приставы открыли новое производство об аресте активов Чубайса
11:05 21.01.2026 (обновлено: 12:18 21.01.2026)
Приставы открыли новое производство об аресте активов Чубайса
Приставы открыли новое производство об аресте активов Чубайса
Против Анатолия Чубайса возбудили еще одно исполнительное производство об аресте активов, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с... РИА Новости, 21.01.2026
Приставы открыли новое производство об аресте активов Чубайса

РИА Новости: на Чубайса завели новое производство об аресте активов

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Против Анатолия Чубайса возбудили еще одно исполнительное производство об аресте активов, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Главное межрегиональное управление ФССП, которое ведает особо важными делами, 12 января открыло производство по исполнительному листу, выданному 23 декабря Арбитражным судом Москвы.
Суд арестовал счета по иску "Роснано", включая средства Чубайса
24 декабря 2025, 05:12
Речь идет об обеспечительном аресте счетов Чубайса и еще 12 ответчиков по иску "Роснано" о взыскании убытков от проекта Crocus. В частности, суд постановил арестовать на счетах Чубайса и Юрия Удальцова около 11,9 миллиарда рублей, Олега Киселева — 11,1 миллиарда, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова — 8,1 миллиарда.

В рамках проекта Crocus предполагалось создание производства магниторезистивной оперативной памяти. Проект стартовал в 2011 году, но не достиг первоначальных целей. Как считают в "Роснано", риски были видны уже в самом начале, но механизмы защиты от них прав госкомпании и государства не предусматривались.

Кроме того, в апреле прошлого года суд арестовал имущество Чубайса на 5,6 миллиарда рублей, ГМУ ФССП также открыло соответствующее исполнительное производство.
Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года стало известно, что он покинул пост и уехал из России.
Суд вынес приговор фигурантам дела об афере с особняком Чубайса
7 августа 2025, 11:05
 
