Приставы открыли новое производство об аресте активов Чубайса

В рамках проекта Crocus предполагалось создание производства магниторезистивной оперативной памяти. Проект стартовал в 2011 году, но не достиг первоначальных целей. Как считают в "Роснано", риски были видны уже в самом начале, но механизмы защиты от них прав госкомпании и государства не предусматривались.