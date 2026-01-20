Рейтинг@Mail.ru
21:03 20.01.2026
Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса
Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса
россия, сергей васильев, егор гайдар, анатолий чубайс, общество
Россия, Сергей Васильев, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший замминистра экономики РФ Сергей Васильев занял пост председателя попечительского совета Фонда Егора Гайдара вместо Анатолия Чубайса, сообщил РИА Новости член попечительского совета, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Нечаев подтвердил уход Чубайса с поста главы попечительского совета Фонда Егора Гайдара.
"(Пост занял - ред.) Сергей Васильев", - сказал он, отвечая на вопрос, кто занял место главы попечительского совета.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суд арестовал счета по иску "Роснано", включая средства Чубайса
24 декабря 2025, 05:12
 
