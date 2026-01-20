https://ria.ru/20260120/fond-2069159687.html
Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса
Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса - РИА Новости, 20.01.2026
Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса
Бывший замминистра экономики РФ Сергей Васильев занял пост председателя попечительского совета Фонда Егора Гайдара вместо Анатолия Чубайса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:03:00+03:00
2026-01-20T21:03:00+03:00
2026-01-20T21:03:00+03:00
россия
сергей васильев
егор гайдар
анатолий чубайс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111907/95/1119079566_125:0:2733:1467_1920x0_80_0_0_5f657bc7c7ccb1501674be34dd31188c.jpg
https://ria.ru/20251224/sud-2064224386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111907/95/1119079566_451:0:2407:1467_1920x0_80_0_0_e4e997a323228b3ecf9583ecf21278ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей васильев, егор гайдар, анатолий чубайс, общество
Россия, Сергей Васильев, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Общество
Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса
РИА Новости: Васильев занял пост главы попечительского совета Фонда Гайдара