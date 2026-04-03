Источник: суд частично удовлетворил иск "Роснано" к Чубайсу

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск АО "Роснано" о солидарном взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с Анатолия Чубайса и других бывших руководителей компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, суд отклонил требования истца только к одному из ответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".
Другими соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления госкомпании "Роснано", в исковом заявлении были указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.
Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.
Иск поступил в суд в марте 2025 года. На предварительном заседании в июле суд перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны.
Представитель истца сообщил тогда, что в дело переданы отчеты и заключения Федерального казначейства, Счетной палаты, аудиторских и консалтинговых фирм, сведения о проектной деятельности "Роснано". По его словам, вся информация о проектах была признана коммерческой тайной внутренними документами компании в 2013 году, когда ею руководил Чубайс.
Представители Чубайса и других ответчиков возражали против перехода в закрытый режим, ссылаясь в том числе на общественный резонанс процесса. Представитель Чубайса также заявил, что его доверитель готов отчитаться за все средства, потраченные в рамках проекта, по которому предъявлен иск.
Суд в апреле прошлого года по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований за исключением доходов в размере прожиточного минимума. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".
Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".
В настоящее время этот же суд рассматривает еще один иск "Роснано" к Чубайсу и 12 бывшим руководителям госкомпании – о взыскании с них около 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных финансированием проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, который также остался нереализованным.
