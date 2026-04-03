Рейтинг@Mail.ru
Источник: суд частично удовлетворил иск "Роснано" к Чубайсу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 03.04.2026 (обновлено: 12:33 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/sud-2084963069.html
Источник: суд частично удовлетворил иск "Роснано" к Чубайсу
Источник: суд частично удовлетворил иск "Роснано" к Чубайсу
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск АО "Роснано" о солидарном взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5... РИА Новости, 03.04.2026
москва
анатолий чубайс
олег киселев
роснано
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f659deafe8310d84f0d2280b2d50483a.jpg
https://ria.ru/20251224/sud-2064224386.html
https://ria.ru/20250514/chubays-2016825700.html
https://ria.ru/20260121/chubajs-2069255358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00f2b7cffc23cb88a18b06e5384140ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Источник: суд частично удовлетворил иск "Роснано" к Чубайсу

Арбитраж частично удовлетворил иск "Роснано" к Чубайсу на 5,5 млрд рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск АО "Роснано" о солидарном взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с Анатолия Чубайса и других бывших руководителей компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, суд отклонил требования истца только к одному из ответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".
Другими соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления госкомпании "Роснано", в исковом заявлении были указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.
Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суд арестовал счета по иску "Роснано", включая средства Чубайса
24 декабря 2025, 05:12
Иск поступил в суд в марте 2025 года. На предварительном заседании в июле суд перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны.
Представитель истца сообщил тогда, что в дело переданы отчеты и заключения Федерального казначейства, Счетной палаты, аудиторских и консалтинговых фирм, сведения о проектной деятельности "Роснано". По его словам, вся информация о проектах была признана коммерческой тайной внутренними документами компании в 2013 году, когда ею руководил Чубайс.
Представители Чубайса и других ответчиков возражали против перехода в закрытый режим, ссылаясь в том числе на общественный резонанс процесса. Представитель Чубайса также заявил, что его доверитель готов отчитаться за все средства, потраченные в рамках проекта, по которому предъявлен иск.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Чубайс избавился от всей российской недвижимости
14 мая 2025, 10:41
Суд в апреле прошлого года по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований за исключением доходов в размере прожиточного минимума. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".
Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".
В настоящее время этот же суд рассматривает еще один иск "Роснано" к Чубайсу и 12 бывшим руководителям госкомпании – о взыскании с них около 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных финансированием проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, который также остался нереализованным.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Приставы открыли новое производство об аресте активов Чубайса
21 января, 11:05
 
МоскваАнатолий ЧубайсОлег КиселевРоснаноПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала