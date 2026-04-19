Жителя Омска оштрафовали за публикацию поддельной фотографии Чубайса - РИА Новости, 19.04.2026
08:32 19.04.2026
Жителя Омска оштрафовали за публикацию поддельной фотографии Чубайса

Жителя Омска оштрафовали за поддельную фотографию Чубайса в нацистской форме

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельной фотографии Анатолия Чубайса в нацистской форме.
  • Мужчина разместил фотографию дважды — во «ВКонтакте» и в Telegram.
  • Суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельной фотографии экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что изображение Чубайса в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны мужчина разместил дважды - во "ВКонтакте" и в Telegram - за что получил два протокола по статье КоАП "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы
11 февраля, 18:11
В суде россиян подчеркнул, что опубликовал такие изображения, так как не согласен с высказываниями и действиями Чубайса, который, по мнению гражданина, сам "неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны". Имеющуюся на форме свастику он, по его словам, и вовсе не разглядел из-за не очень хорошего качества картинки, а умысла на пропаганду нацизма, будучи патриотом России, не имел, приводятся в материалах пояснения жителя Омска.
Суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений, решение вступило в силу в марте, заключается в материалах.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Ярославле шесть человек оштрафовали за пропаганду нацизма
17 марта, 20:54
 
РоссияОмскАнатолий ЧубайсПроисшествия
 
 
