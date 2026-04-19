Жителя Омска оштрафовали за публикацию поддельной фотографии Чубайса

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельной фотографии экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений, решение вступило в силу в марте, заключается в материалах.