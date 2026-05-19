Чубайс обжаловал решение Арбитражного суда Москвы по иску "Роснано"

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле взыскал с него солидарно с другими ответчиками около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент) по иску АО "Роснано", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.