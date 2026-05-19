Чубайс обжаловал решение Арбитражного суда Москвы по иску "Роснано"
17:52 19.05.2026
Чубайс обжаловал решение Арбитражного суда Москвы по иску "Роснано"

Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле взыскал с него солидарно с другими ответчиками около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент) по иску АО "Роснано", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Вчера поступила апелляционная жалоба", - сказал собеседник агентства.
Жалоба Чубайса, поданная в суд первой инстанции, вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Ранее такие же жалобы направили в суд шесть соответчиков Чубайса, в отношении которых был удовлетворен иск – экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя а также Олег Киселев и Владимир Аветисян.
Арбитражный суд Москвы 3 апреля взыскал убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел, с семи бывших топ-менеджеров "Роснано".
Суд тогда отклонил требования истца только к одному из соответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".
ПроисшествияМоскваРоссияАнатолий ЧубайсОлег КиселевРоснаноДевятый арбитражный апелляционный суд
 
 
