Рейтинг@Mail.ru
Чубайсу въезд в Россию заказан, заявил Володин - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 26.05.2026
Чубайсу въезд в Россию заказан, заявил Володин

Володин заявил, что Чубайсу заказан въезд в Россию, возврата для таких людей нет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что Анатолию Чубайсу въезд обратно в Россию "заказан", и возврата для таких людей нет.
  • Они теперь понимают, что они натворили, добавил председатель Госдумы.
  • Он отметил, что у депутатов одинаковая позиция "по Чубайсу".
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывшему руководителю "Роснано" Анатолию Чубайсу въезд обратно в Россию "заказан", возврата для таких людей нет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили. Но уже возврата им нет", - сказал Володин на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации.
Он отметил, что у депутатов Госдумы одинаковая позиция "по Чубайсу".
"У нас нет здесь расхождений. Никакую собственность ему никто не возвращал", - добавил председатель Госдумы.
Госдума во вторник приняла закон, который устанавливает 10-летний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в результате приватизации.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Приставы завели новое исполнительное производство об аресте активов Чубайса
21 апреля, 09:59
 
РоссияАнатолий ЧубайсВячеслав ВолодинГосдума РФРоснано
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала