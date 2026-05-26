Чубайсу въезд в Россию заказан, заявил Володин

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывшему руководителю "Роснано" Анатолию Чубайсу въезд обратно в Россию "заказан", возврата для таких людей нет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили. Но уже возврата им нет", - сказал Володин на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации.
"У нас нет здесь расхождений. Никакую собственность ему никто не возвращал", - добавил председатель Госдумы.
Госдума во вторник приняла закон, который устанавливает 10-летний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в результате приватизации.