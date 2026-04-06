Суд оставил в силе отказ в аресте всех активов Чубайса по иску "Роснано"

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты двух нижестоящих судов, которые отказали "Роснано" в аресте всего имущества Анатолия Чубайса и еще 12 ответчиков в деле по иску госкомпании к экс-руководителям на сумму около 11,9 миллиарда рублей, ограничившись только арестом денежных средств в пределах предъявленных к каждому из соответчиков требований.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу истца на определение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Иск "Роснано" заявлен о взыскании убытков с его бывших топ-менеджеров, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти.
Суд первой инстанции в декабре в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства на счетах всех ответчиков в пределах требований к ним. Так, счета Чубайса и Юрия Удальцова были арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей, счета Олега Киселева – в пределах более 11,1 миллиарда, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова – в пределах 8,1 миллиарда рублей и т.д.
При этом суд отказался арестовать иное имущество ответчиков, на чем настаивало "Роснано". Он указал, что "в отсутствие указания на конкретное имущество и доказательств его наличия, требование является предположительным".
В обоснование необходимости ареста всех активов в пределах суммы иска госкомпания в апелляционной жалобе сослалась "на значительный размер исковых требований, нахождение части ответчиков за пределами РФ, возбуждение в отношении некоторых из них уголовных дел и факты отчуждения ими имущества".
Однако апелляционный суд поддержал первую инстанцию. Как отметила апелляция, "само по себе предъявление иска к физическим лицам на значительные суммы не создает презумпции их недобросовестности и не является безусловным основанием для ареста всего имущества ответчиков". Суд также согласился с доводом ответчика Трапезникова, что "уже принятые… обеспечительные меры в виде ареста денежных средств каждого из ответчиков на суммы, кратно превышающие стоимость их вероятного имущества, являются достаточными для обеспечения иска".
Проект Crocus, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению истца, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.
13 мая 2025, 19:41