Суд оставил в силе отказ в аресте всех активов Чубайса по иску "Роснано"

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты двух нижестоящих судов, которые отказали "Роснано" в аресте всего имущества Анатолия Чубайса и еще 12 ответчиков в деле по иску госкомпании к экс-руководителям на сумму около 11,9 миллиарда рублей, ограничившись только арестом денежных средств в пределах предъявленных к каждому из соответчиков требований.

Иск " Роснано " заявлен о взыскании убытков с его бывших топ-менеджеров, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти.

При этом суд отказался арестовать иное имущество ответчиков, на чем настаивало "Роснано". Он указал, что "в отсутствие указания на конкретное имущество и доказательств его наличия, требование является предположительным".

В обоснование необходимости ареста всех активов в пределах суммы иска госкомпания в апелляционной жалобе сослалась "на значительный размер исковых требований, нахождение части ответчиков за пределами РФ , возбуждение в отношении некоторых из них уголовных дел и факты отчуждения ими имущества".

Однако апелляционный суд поддержал первую инстанцию. Как отметила апелляция, "само по себе предъявление иска к физическим лицам на значительные суммы не создает презумпции их недобросовестности и не является безусловным основанием для ареста всего имущества ответчиков". Суд также согласился с доводом ответчика Трапезникова, что "уже принятые… обеспечительные меры в виде ареста денежных средств каждого из ответчиков на суммы, кратно превышающие стоимость их вероятного имущества, являются достаточными для обеспечения иска".