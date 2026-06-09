В суде рассказали подробности нового иска "Роснано" к Чубайсу

Краткий пересказ от РИА ИИ АО «Роснано» подало иск к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и другим бывшим руководителям.

В иске заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27 мая по 4 июня 2026 года в размере около 14 миллионов рублей и более 36 тысяч долларов.

Проценты начислены на суммы основного обязательства, которые суды двух инстанций ранее взыскали солидарно с Чубайса и шестерых его соответчиков.

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. АО "Роснано" в своем иске к экс-главе этой госкомпании Анатолию Чубайсу и другим бывшим ее руководителям, поданном 8 июня в арбитражный суд Москвы, требует от них проценты на взысканные ранее суммы по "делу Plastic Logic", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В иске заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27 мая по 4 июня 2026 года в размере около 14 миллионов рублей и более 36 тысяч долларов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проценты начислены на суммы основного обязательства, которые суды двух инстанций ранее взыскали солидарно с Чубайса и шестерых его соответчиков, - около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – около 5,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Решение по тому делу вступило в силу 26 мая.

Как сообщили в пресс-службе суда, " Роснано " просит также начислять ответчикам проценты с 5 июня по дату фактического исполнения основного обязательства.

Ответчиками в новом иске наряду с Чубайсом указаны еще шесть бывших руководителей "Роснано" - экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, а также Олег Киселев и Владимир Аветисян.

Ровно они же плюс бывший гендиректор ООО "Пластик Лоджик" Николай Тычинин были ответчиками по первому иску "Роснано" – о взыскании убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.

Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел. Суды двух инстанций ранее взыскали убытки солидарно со всех ответчиков, кроме Тычинина.