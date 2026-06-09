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В суде рассказали подробности нового иска "Роснано" к Чубайсу - РИА Новости, 09.06.2026
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10:50 09.06.2026
В суде рассказали подробности нового иска "Роснано" к Чубайсу

РИА Новости: "Роснано" требует у Чубайса проценты за пользование чужими деньгами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АО «Роснано» подало иск к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и другим бывшим руководителям.
  • В иске заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27 мая по 4 июня 2026 года в размере около 14 миллионов рублей и более 36 тысяч долларов.
  • Проценты начислены на суммы основного обязательства, которые суды двух инстанций ранее взыскали солидарно с Чубайса и шестерых его соответчиков.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. АО "Роснано" в своем иске к экс-главе этой госкомпании Анатолию Чубайсу и другим бывшим ее руководителям, поданном 8 июня в арбитражный суд Москвы, требует от них проценты на взысканные ранее суммы по "делу Plastic Logic", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В иске заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27 мая по 4 июня 2026 года в размере около 14 миллионов рублей и более 36 тысяч долларов", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что проценты начислены на суммы основного обязательства, которые суды двух инстанций ранее взыскали солидарно с Чубайса и шестерых его соответчиков, - около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – около 5,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Решение по тому делу вступило в силу 26 мая.
Как сообщили в пресс-службе суда, "Роснано" просит также начислять ответчикам проценты с 5 июня по дату фактического исполнения основного обязательства.
Ответчиками в новом иске наряду с Чубайсом указаны еще шесть бывших руководителей "Роснано" - экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, а также Олег Киселев и Владимир Аветисян.
Ровно они же плюс бывший гендиректор ООО "Пластик Лоджик" Николай Тычинин были ответчиками по первому иску "Роснано" – о взыскании убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.
Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел. Суды двух инстанций ранее взыскали убытки солидарно со всех ответчиков, кроме Тычинина.
Кроме того, арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает иск "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus, - создания производства магниторезистивной оперативной памяти.
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