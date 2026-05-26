Суд утвердил взыскание миллиардов рублей с Чубайса и других ответчиков

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и шести других бывших руководителей "Роснано" около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент), сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.