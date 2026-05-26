Суд утвердил взыскание миллиардов рублей с Чубайса и других ответчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение о взыскании с Анатолия Чубайса и шести других бывших руководителей "Роснано" более 5,5 миллиарда рублей.
- Жалобы подали все ответчики, в отношении которых удовлетворен иск "Роснано", а также сама госкомпания, поскольку суд первой инстанции отклонил ее исковые требования к одному из ответчиков.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и шести других бывших руководителей "Роснано" около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент), сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Решение первой инстанции по иску "Роснано" признать законным", - сказано в документе.
Апелляционные жалобы подали все ответчики, в отношении которых удовлетворен иск "Роснано", а также сама госкомпания, поскольку суд первой инстанции отклонил ее исковые требования к одному из ответчиков.
Арбитражный суд Москвы 3 апреля взыскал с семи бывших топ-менеджеров "Роснано" убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic. Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел.
Иск был удовлетворен частично. Убытки взысканы солидарно с Чубайса, экс-зампредов правления Юрия Удальцова, Бориса Подольского, Дмитрия Пимкина, Германа Пихоя, а также с Олега Киселева и Владимира Аветисяна. В то же время суд отклонил требования истца еще к одному солидарному ответчику - бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик" Николаю Тычинину.