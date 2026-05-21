Рейтинг@Mail.ru
Суд 26 мая рассмотрит жалобы на решение по иску "Роснано" к Чубайсу - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 21.05.2026
Суд 26 мая рассмотрит жалобы на решение по иску "Роснано" к Чубайсу

РИА Новости: суд 26 мая рассмотрит жалобу на решение по иску "Роснано" к Чубайсу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд назначил на 26 мая рассмотрение жалоб на решение о взыскании по иску АО "Роснано" с Анатолия Чубайса около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов.
  • Арбитражный суд Москвы 3 апреля взыскал с семи бывших топ-менеджеров "Роснано" убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic.
  • Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам не привел.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 26 мая рассмотрение жалоб на решение арбитражного суда Москвы о взыскании по иску АО "Роснано" с Анатолия Чубайса и шести других бывших руководителей госкомпании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Апелляционные жалобы подали все ответчики, в отношении которых удовлетворен иск, а также "Роснано", поскольку суд первой инстанции отклонил исковые требования компании к одному из ответчиков.
Офис Роснано в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Соответчик Чубайса обжаловал взыскание по иску "Роснано"
18 мая, 08:41
Арбитражный суд Москвы 3 апреля взыскал с семи бывших топ-менеджеров "Роснано" убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic. Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел.
Иск был удовлетворен частично. Убытки взысканы солидарно с Чубайса, экс-зампредов правления Юрия Удальцова, Бориса Подольского, Дмитрия Пимкина, Германа Пихоя, а также с Олега Киселева и Владимира Аветисяна. В то же время суд отклонил требования истца еще к одному солидарному ответчику - Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Бывшим топ-менеджерам "Роснано" предъявили иск о возмещении ущерба
30 апреля, 17:07
 
ПроисшествияМоскваРоссияАнатолий ЧубайсОлег КиселевРоснано
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала