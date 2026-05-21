Суд 26 мая рассмотрит жалобы на решение по иску "Роснано" к Чубайсу

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 26 мая рассмотрение жалоб на решение арбитражного суда Москвы о взыскании по иску АО "Роснано" с Анатолия Чубайса и шести других бывших руководителей госкомпании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Апелляционные жалобы подали все ответчики, в отношении которых удовлетворен иск, а также "Роснано", поскольку суд первой инстанции отклонил исковые требования компании к одному из ответчиков.
Арбитражный суд Москвы 3 апреля взыскал с семи бывших топ-менеджеров "Роснано" убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic. Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел.
Иск был удовлетворен частично. Убытки взысканы солидарно с Чубайса, экс-зампредов правления Юрия Удальцова, Бориса Подольского, Дмитрия Пимкина, Германа Пихоя, а также с Олега Киселева и Владимира Аветисяна. В то же время суд отклонил требования истца еще к одному солидарному ответчику - Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик".