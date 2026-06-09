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"Роснано" направило в суд еще один иск к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам - РИА Новости, 09.06.2026
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09:21 09.06.2026
"Роснано" направило в суд еще один иск к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам

"Роснано" хочет взыскать с Чубайса и бывших топ-менеджеров около 16,6 млн рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании
Вывеска компании Роснано на здании - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска компании "Роснано" на здании . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АО "Роснано" направило в Арбитражный суд Москвы иск к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и другим бывшим руководителям с суммой исковых требований около 16,6 миллиона рублей.
  • Ответчиками по иску указаны шесть бывших руководителей "Роснано": Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, Олег Киселев и Владимир Аветисян.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. АО "Роснано" направило в Арбитражный суд Москвы еще один иск к экс-главе этой госкомпании Анатолию Чубайсу и другим бывшим ее руководителям с суммой исковых требований около 16,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 8 июня и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований пока не уточняются.
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Ответчиками наряду с Чубайсом в иске указаны еще шесть бывших руководителей "Роснано" - экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, а также Олег Киселев и Владимир Аветисян.
Ровно эти же лица плюс бывший гендиректор ООО "Пластик Лоджик" Николай Тычинин были ответчиками по первому иску "Роснано" к экс-топам – о взыскании убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.
Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел.
Суды двух инстанций взыскали около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – около 5,4 миллиарда рублей по текущему курсу) солидарно со всех ответчиков, кроме Тычинина.
Кроме того, Арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает иск "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти.
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