"Роснано" направило в суд еще один иск к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- АО "Роснано" направило в Арбитражный суд Москвы иск к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и другим бывшим руководителям с суммой исковых требований около 16,6 миллиона рублей.
- Ответчиками по иску указаны шесть бывших руководителей "Роснано": Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, Олег Киселев и Владимир Аветисян.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. АО "Роснано" направило в Арбитражный суд Москвы еще один иск к экс-главе этой госкомпании Анатолию Чубайсу и другим бывшим ее руководителям с суммой исковых требований около 16,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 8 июня и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований пока не уточняются.
Ответчиками наряду с Чубайсом в иске указаны еще шесть бывших руководителей "Роснано" - экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, а также Олег Киселев и Владимир Аветисян.
Ровно эти же лица плюс бывший гендиректор ООО "Пластик Лоджик" Николай Тычинин были ответчиками по первому иску "Роснано" к экс-топам – о взыскании убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.
Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел.
Суды двух инстанций взыскали около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – около 5,4 миллиарда рублей по текущему курсу) солидарно со всех ответчиков, кроме Тычинина.
Кроме того, Арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает иск "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти.