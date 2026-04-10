Суд 17 апреля продолжит слушать иск "Роснано" к Чубайсу

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля повторные предварительные слушания по иску АО "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы этой госкомпании Анатолия Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На предварительном заседании 1 апреля суд удовлетворил ходатайство "Роснано" о рассмотрении дела в закрытом режиме. "В материалы настоящего дела представлены документы из перечня информации, составляющей коммерческую тайну АО "Роснано", в связи с чем заявление о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании подлежит удовлетворению", - указал суд в определении.
До перехода в закрытое заседание суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Москвы о вступлении в дело, поскольку спор, по словам юриста ведомства, затрагивает публичные интересы.
"Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с лиц, отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.
Суд тогда же в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства на счетах всех ответчиков в пределах предъявленных к каждому из них требований. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей, счета Олега Киселева – в пределах более 11,1 миллиарда, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова - в пределах 8,1 миллиарда рублей.
Этот же суд 3 апреля по иску АО "Роснано" взыскал с Чубайса и шести других бывших руководителей компании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.
