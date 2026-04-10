Суд 17 апреля продолжит слушать иск "Роснано" к Чубайсу

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля повторные предварительные слушания по иску АО "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы этой госкомпании Анатолия Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с лиц, отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.