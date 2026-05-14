23:22 14.05.2026
Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по "Роснано"

Чубайс: дела против работников "Роснано" являются издевательством над законом

Анатолий Чубайс . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Чубайс заявил, что обвинения в адрес его бывших коллег по «Роснано» являются издевательством над законом и никто из обвиняемых не сделал ничего противозаконного.
  • Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Роснано» о взыскании 11,9 миллиарда рублей с Анатолия Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus.
  • Суд взыскал с Чубайса и шести других бывших руководителей компании около 5,5 миллиарда рублей убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс выступил с заявлением, в котором прокомментировал расследование дел в отношении его бывших коллег. Соответствующее заявление размещено на его сайте.
Уехавший из России Чубайс пишет, что в последние полтора года на его коллег-сотрудников "Роснано" "обрушился шквал уголовных и гражданских процессов, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками".
"Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом, и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Все эти люди профессионально и честно исполняли свой долг и единственное, что я могу сделать - защитить их честное имя", - написал он.
Арбитражный суд Москвы рассматривает иск "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы этой госкомпании Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus - проекта создания производства магниторезистивной оперативной памяти.
Суд в декабре 2025 года арестовал деньги на счетах Чубайса, а также еще 12 бывших руководителей "Роснано". В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестовали в пределах почти 11,9 миллиарда рублей. А 3 апреля 2026 года суд по иску АО "Роснано" взыскал с Чубайса и шести других бывших руководителей компании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.
В конце апреля к бывшим топ-менеджерам управляющей компании "Роснано" был заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба на более чем 52 миллиарда рублей, сообщал РИА Новости один из участников процесса.
