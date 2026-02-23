Рейтинг@Mail.ru
"Роснано" просит суд закрыть процесс по иску к Чубайсу - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/rosnano-2076274875.html
"Роснано" просит суд закрыть процесс по иску к Чубайсу
"Роснано" просит суд закрыть процесс по иску к Чубайсу - РИА Новости, 23.02.2026
"Роснано" просит суд закрыть процесс по иску к Чубайсу
Госкомпания "Роснано" просит Арбитражный суд Москвы закрыть процесс по иску о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы компании Анатолия Чубайса и других 12... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T21:52:00+03:00
2026-02-23T21:52:00+03:00
анатолий чубайс
олег киселев
яков уринсон
роснано
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480941_0:31:2724:1563_1920x0_80_0_0_da25e6c75d40844e47f2d41b3ac85646.jpg
https://ria.ru/20260223/ukupnik-2076245914.html
https://ria.ru/20260223/perevod-2076267235.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480941_0:0:2518:1888_1920x0_80_0_0_cf6428dbd4cb8552e94f143183d88a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий чубайс, олег киселев, яков уринсон, роснано, происшествия
Анатолий Чубайс, Олег Киселев, Яков Уринсон, Роснано, Происшествия
"Роснано" просит суд закрыть процесс по иску к Чубайсу

"Роснано" просит суд закрыть процесс по иску на 11,9 млрд рублей к Чубайсу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Госкомпания "Роснано" просит Арбитражный суд Москвы закрыть процесс по иску о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы компании Анатолия Чубайса и других 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, ходатайство поступило 19 февраля 2026 года.
Певец и композитор Аркадий Укупник - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Суд оштрафовал Укупника на девять тысяч рублей за просрочку оплаты штрафа
Вчера, 17:59
"Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.
Суд в декабре прошлого года в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства на счетах ответчиков в пределах предъявленных к каждому из них требований. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей, счета Олега Киселева – в пределах более 11,1 миллиарда, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова - в пределах 8,1 миллиарда рублей.
Логотип приложения СПБэй на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт
Вчера, 20:37
 
Анатолий ЧубайсОлег КиселевЯков УринсонРоснаноПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала