"Роснано" просит суд закрыть процесс по иску к Чубайсу

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Госкомпания "Роснано" просит Арбитражный суд Москвы закрыть процесс по иску о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы компании Анатолия Чубайса и других 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.